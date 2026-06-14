یک منبع آگاه می‌گوید که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان ممکن است با هدف تأثیرگذاری بر روند توافق میان تهران و واشنگتن انجام شده باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تری یینگست، خبرنگار فاکس نیوز به نقل از یک دیپلمات آمریکایی گزارش داد که رژیم صهیونیستی در تلاش است تا با انجام حملات هوایی علیه لبنان، امضای توافق صلح برنامه‌ریزی‌شده بین واشنگتن و تهران را مختل کند.

این منبع مطلع گفت: «این تلاش آشکار اسرائیل برای خرابکاری در توافق و کشاندن دوباره ایالات متحده به جنگ است.»

عصر امروز، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم اعلام کردند که ارتش اشغالگر حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داده است.

منابع امنیتی لبنان گفتند که حمله به ضاحیه ظاهراً یک حمله هدفمند با دو موشک بوده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیروز اعلام کرده بود که ظرف ۲۴ ساعت آینده تفاهم‌نامه صلح امضا خواهد شد. با این حال، کارشناسان می‌گویند پس از حمله امروز رژیم صهیونیستی، چشم‌انداز این توافق در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، توافق صلح ، ایران و پاکستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حسین کاظمی
۰۰:۱۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
به نظر من ایران جواب اسرائیل را از طریق یمن بدهد بهترین و عاقلانه ترین راه هست مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
یعنی ممکنه کسانی تو ایران این حرف را باور کنن؟
بعد این همه سال هنوز اسراییل و آمریکا را نشناختید؟
۳
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
تو که راست میگی
اگه جلو تهدیدات ترامپ از همون اول درست می ایستادیم الان این بازیها را نداشتیم
۹
۵
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Belgium
ناشناس
۲۲:۱۳ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
چقدر زود فریب میخوریم.
۹
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
متاسفانه اعتماد به مذاکرات نداریم فقط در چهارچوب شروط رهبری برای مردم قابل پذیرش هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
تنش میخواره، خوب نزدید، باید ببشتر بزنید تا خود اسراییل بگه غلت کردم.
۱۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
باید به اسرائیل حمله کنیم و درس عبرتی به آنها بدهیم که فراموش نکنند.. حزب الله عضوی جدا ناشدنی است..
چو عضوی به درد آورد روزگار .. دگر عضوها را نماند قرار
۱۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
خط قرمز ایران تبدیل به خط زرد شده. اسرائیل عبور با احتیاط داره و به جنوب لبنان و ضاحیه حمله می کنه.
۶
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۹ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
اسرائیل میگه قبل از حمله به آمریکا اطلاع دادیم،ایران میگه بعیده آمریکا از قبل خبر داشته،چرا واقعا؟
۶
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
اینهم یک دروغ یعنی بین امریکا وواسراییل فرق است که نیست
۸
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
چه صلحی چه آتش بسی چه توافقی وقتی آمریکا و اسرائیل هر جنایتی دوست دارن انجام میدم اصلان نباید با این دو آتش بس کرد مثل خودشون که رهبرمان رو ترور کردن ترامپ پ نتانیاهو رو باید ترور کرد
۷
۷
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۹:۵۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
سلام
اسراییل رو بزنیم . اسراییل زیر فشار افکار جهان بخاطر بهم زدن توافق له خواهد شد و در توافق ترامپ واقعا امتیاز خواهد داد نه فریبکاری بخاطر گند نتانیاهو .
۷
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
غلط میکند بدون اجازه ترامپ آب نمی خورند ایران باید مذاکرات را قطع بکند
۶
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
mroops
۱۸:۴۳ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
امیدوارم تیم مذاکره کننده و دولت وقت و هم فکراش از اتفاقات لبنان و سوریه و فلسطی نو لیبی و کره شمالی و عراق و افغانستان و و و درس بگیرند ....
۵
۶
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