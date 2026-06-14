باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تری یینگست، خبرنگار فاکس نیوز به نقل از یک دیپلمات آمریکایی گزارش داد که رژیم صهیونیستی در تلاش است تا با انجام حملات هوایی علیه لبنان، امضای توافق صلح برنامه‌ریزی‌شده بین واشنگتن و تهران را مختل کند.

این منبع مطلع گفت: «این تلاش آشکار اسرائیل برای خرابکاری در توافق و کشاندن دوباره ایالات متحده به جنگ است.»

عصر امروز، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم اعلام کردند که ارتش اشغالگر حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داده است.

منابع امنیتی لبنان گفتند که حمله به ضاحیه ظاهراً یک حمله هدفمند با دو موشک بوده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیروز اعلام کرده بود که ظرف ۲۴ ساعت آینده تفاهم‌نامه صلح امضا خواهد شد. با این حال، کارشناسان می‌گویند پس از حمله امروز رژیم صهیونیستی، چشم‌انداز این توافق در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

منبع: الجزیره