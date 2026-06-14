فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری عامل قتل ۲ جوان در یکی از روستاهای بخش سیدان این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فریبرز مردانی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: صبح امروز بیست و چهارم خرداد ماه و در پی اعلام خبری مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی منجر به فوت در یکی از روستاهای بخش سیدان، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد که فردی ۲۶ ساله به دلیل اختلافات خانوادگی، با استفاده از سلاح گرم، برادر ۲۲ ساله و نامزد ۱۸ ساله خود را به قتل رسانده است.

سرهنگ مردانی با اشاره به سرعت عمل مأموران پلیس در صحنه جرم، ادامه داد: با حضور به موقع مأموران انتظامی در محل و اجرای طرح مهار، متهم که متواری شده بود در کمتر از ۶ ساعت شناسایی و در اطراف کوه های تنگ خشک دستگیر شد و سلاح به کار رفته در این درگیری نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی مرودشت با تأکید بر اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد، تصریح کرد: پلیس با هرگونه هنجارشکنی و اقداماتی که موجب سلب امنیت و آرامش عمومی شود، با قاطعیت برخورد خواهد کرد و از شهروندان درخواست می شود تا هنگام بروز اختلافات خانوادگی، ضمن خویشتن‌داری، از طریق مجاری قانونی و با کمک مشاوران و معتمدین محلی نسبت به حل مشکلات خود اقدام کنند تا شاهد بروز چنین حوادث تلخ و جبران‌ناپذیری نباشیم.

منبع: پلیس فارس