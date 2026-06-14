باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - دوستی معاون اقتصادی وزیر کشور در نشست با معاونان اقتصادی استانداریهای سراسر کشور گفت: اساساً دو محور حکمرانی در کشور وجود دارد. یک محور جغرافیایی است که استانداریها متولدش هستند و یک محور هم بخشهای تخصصی هستند که وزارتخانهها و دستگاههای ملی متولی آنها هستند. این نشستها که دو طرف حکمرانی را کنار هم میگذارد، هم به نوعی گفتوگو ایجاد میکند و هم کمک میکند مسائل بین این دو لایه حل شود.
وی افزود: ابتکار خیلی خوبی بوده و خروجی خیلی خوبی داشته است. معمولاً از صبح که میآیند تا شب یا غروب، بخش عمدهای از مسائل حل میشود. دیالوگ پایه توسعه و بستر اصلی توسعه از همین گفتوگوها شکل میگیرد.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به تغییر ماهیت جنگ تصریح کرد: جنگ را پشت سر گذاشتیم. جنگ با دشمن از هفته دوم و سوم وارد یک جنگ اقتصادی شد. اهداف اقتصادی جایگزین اهداف نظامی شد. کار به محاصره کشید و فشار به کشور تشدید شد.
وی عنوان کرد: دشمن به دلیل مواجهه با سد عظیم نیروهای ما، ارتش قهرمان و سپاه پرتوان، راهی جز تغییر آرایش جنگی خود ندارد. اراده آهنین نیروهای مسلح باعث شد دشمن مجبور شود جبهه را تغییر دهد و جنگ به سمت جبهه اقتصادی آمد.
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: حداقل در روز عید نوروز و روز عید فطر مرتباً جلسات برگزار میشد. از ساعات ابتدایی صبح در جلسات بودند، بعضاً تا پاسی از شب. جنگ به این بزرگی چند اتفاق پشت سر داشت. اقتصاد بعضی جاها توالی زمانی به شما فرصت تنفس میدهد.
وی افزود: وارد بحث کالابرگ و اصلاحات ارزی شدیم به دلیل همین رساندن ارز به مصرفکننده نهایی. پس از آن در دیماه یک اغتشاشات و کودتایی را داشتیم و در اسفند ماه با یک جنگ تمامعیار نظامی مواجه شدیم. بعد از آن محاصره داشتید. در این وسط چند پیک هم داشتیم؛ پیک افزایش تقاضای ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضای عید نوروز.
وی عنوان کرد: خواهشم این است توالی را در نظر بگیرید. چه شد که کشور توانست این گردنههای حساس را عبور کند؟ قطعاً گروهی در میدان بودند. میتوانم شهادت بدهم که همه استانداران، وزرا و همه عزیزانی که اطلاع دارم با تمام توان در میدان بودند و سعی کردند مدیریت کنند به طوری که هیچ کمبود کالایی احساس نشد. شما فراوانی را در بازار میبینید.
وی گفت: دشمن به دروغ ادعا میکند که برای مردم آمده تا کمک کند. شما میبینید فردی در آن سر دنیا نشسته به زدن پل افتخار میکند. زنجیره پتروشیمی ما را مورد اصابت قرار داده، زنجیره ورق ما را. مگر قوطی شیرخشک بچه قرار بوده چه بشود؟ بستهبندی صنعت غذا، فرش و کفش، رنگ و چسب و زیرساختهای تولید بنزین و نفت. تهدیدهای مکرر به زیرساختهای انرژی یعنی شما با دشمن پلیدی طرفید که در بیرحمی خود هیچ حد و مرزی ندارد.
وی افزود: آمریکاییها دروغ میگویند که برای کمک به مردم آمدند. نمونه اش همین است که میبینید. هر کسی در دروغگویی آمریکاییها شک دارد، کنش شان را ببیند. عمل دشمن زدن زیرساختها بوده، افتخار به محاصره و زدن پلها، فشار تحت فشار گذاشتن اقتصاد ملی و مردم ما.
وی عنوان کرد: یک جا را به آمریکاییها حق میدهم. آمریکاییها حق دارند مردم را تحت فشار بگذارند، چون این مردم بیش از شب است که با تمام توان در میدان هستند، پای انقلابشان ایستادند و پای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادند.
وی گفت: این حضور پرقدرت مردم باعث شد دشمن ناامید شود. قبلاً هم در حلبچه این اتفاق افتاده بود. نیروهای ما وارد شدند، مردم حلبچه استقبال کردند، صدام آمد بمب شیمیایی ریخت. هر جا مردم ایران کار ویژهای انجام دادند دشمن این کار را کرده است. کار ترامپ با صدام تفاوتی ندارد.
وی افزود: شما این میزان تورم را در آمریکا هم میبینید که قدرت اول اقتصادی دنیاست و هزاران کیلومتر از میدان جنگ فاصله دارد. در ژاپن هم میبینید. وقتی زنجیره تأمین مورد اصابت قرار میگیرد، همه را متأثر میکند. نرخ پلیمرها بیش از ۵۰ درصد در دنیا افزایش پیدا کرده، کودهای شیمیایی و نهادههای تولید. وقتی کود شیمیایی گران شود اثرش در غذای مردم نشان میدهد.
وی عنوان کرد: محاصره باعث شد هزینه انتقال کالا افزایش پیدا کند. قیمت حمل یک کانتینر از ۹۵۰ دلار به بیش از ۳ هزار دلار رسیده است. با مصائب و مشکلات مختلف، حاکمیت تصمیم گرفت مسیرهای تجاری خود را بازآرایی کند. مبادی تأمین را تغییر داد. زیرساختهای گمرکی و تسهیلات نرمافزاری بسیار زیادی ایجاد شد. کالاهایی که در گمرکات مانده بود سریعاً تعیین تکلیف شد و حجم زیادی از کالاهای رسوبی ترخیص شد.
وی گفت: یکی از اتفاقات بسیار مهم، ظرفیت استانداران مرزی بود. بخش زیادی از کالاها از این مسیر تأمین شد. مرز به عنوان محل عبور صرفاً تعریف شد و بخش عمده کالاها به گمرکات درون سرزمینی هدایت شد. مجموعه اتفاقات باعث شد کشور بتواند از این مقطع حساس عبور کند.