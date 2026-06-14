باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - آیین رونمایی از مجموعه «آسمان‌دارها» که شامل روایت‌هایی از سرداران شهید هوافضا در جنگ دوازده روزه است، روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵، با حضور نویسندگان و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب پایداری در تالار سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

محمد توکلی، مدیر مؤسسه روایت سوره، در این مراسم با اشاره به جمله معروف استاد مرتضی سرهنگی مبنی بر اینکه «ادبیات جنگ، قیمت تمام شده جنگ را روایت می‌کند »، گفت: ادبیات دفاع مقدس با واکاوی ابعاد مختلف جنگ، چه در دوران هشت ساله و چه در جنگ‌های اخیر، زوایای پنهان و کمتر دیده شده این پدیده را برای جامعه روشن‌تر می‌کند.

وی با تأکید بر پیوند میان دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه افزود: جبهه همان جبهه است؛ بسیاری از شهدای جنگ اخیر، همان رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس بودند و با همان ادبیات فرهنگ پایداری رشد کردند. شهدای هوافضا با یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس انس گرفتند و همین انس، آنها را عاشق شهادت کرد.

توکلی ادامه داد: نیروی هوافضا از دوران دفاع مقدس تا امروز حتی یک روز هم تعطیل نشده و این مسیر نسل به نسل ادامه پیدا کرده است. اگر بخواهیم نام همه شهدای این مسیر را برشماریم، از شهید حسن طهرانی مقدم و شهید حاجیزاده تا شهید محمود باقری، وقت این مراسم کفاف نمی دهد.

مدیر مؤسسه روایت سوره با اشاره به روند تولید مجموعه «آسمان دارها» گفت: شروع این پروژه به هفته‌های ابتدایی پس از جنگ ۱۲ روزه بازمی‌گردد. این کار با همکاری نیروی هوافضا و اعتماد خانواده‌های معظم شهدا انجام شد. بدون همراهی خانواده‌ها، دسترسی به اسناد و شکل‌گیری این آثار ممکن نبود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مجموعه، فتح بابی برای پرداختن به شهدای سرافراز هوافضاست و امیدواریم بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم. «آسمان‌دارها » توسط نشر شهید کاظمی منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان به ادبیات پایداری قرار گرفته است.