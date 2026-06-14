فرمانده انتظامی آذربایجان غربی  از اعمال قانون برای بیش از ۱۰ هزار خودرو و موتور سیکلت متخلف در استان درقالب  اجرای طرح تشدید ارتقاء امنیت اجتماعی به مدت ۷۲ ساعت خبر داد. 

 باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی آذربایجان غربی اظهار کرد: به دنبال مطالبات مردمی، طرح ضربتی ارتقاء  امنیت اجتماعی  با بسیج‌ تمامی نیروهای عملیاتی پلیس استان اجرا و بیش از ۱۰ هزار خودرو و موتور سیکلت مورد اعمال قانون شدند. 

فرمانده انتظامی استان ضمن هشدار به قانون شکنان در خصوص برخورد جدی و قانونی پلیس با آنان، ادامه داد: برخی از اشخاص متاسفانه در ساعات پایانی شب  با سوء استفاده از خلوتی خیابان ها اقدام به حرکات بسیار خطرناکی در سطح شهر و یا عربده کشی ها و مزاحمت به مردم و بعضا گستاخی و درگیری با مردم می کردند، که به هیچ عنوان پلیس چنین رفتاری را بر نمی تابد و بر همین اساس  بیش از ۱۸۰ فقره در این خصوص تشکیل پرونده قضایی شده و خودروی آنان هم توقیف  و ۹ نفر از آنان که دارای سوابق اوباشگری بودند نیز دستگیر شدند.

برچسب ها: ارتقا امنیت اجتماعی ، برخورد با متخلفان
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