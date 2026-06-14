رئیس جمهور آمریکا می‌گوید رژیم صهیونیستی نباید حمله دیگری در لبنان انجام دهد و مدعی شد که توافق با ایران بسیار نزدیک است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حمله امروز رژیم صهیونیستی در پایتخت لبنان، گفت که «این حمله به ویژه در چنین روز مهمی نباید اتفاق می‌افتاد».

ترامپ مجددا مدعی شد که واشنگتن به دستیابی به یک توافق صلح با ایران «بسیار نزدیک» است.

در حالی که تا کنون سه نفر در حمله امروز در ضاحیه جنوبی به شهادت رسیده‌اند، رئیس جمهور آمریکا این حمله را «جزئی و بی‌اهمیت» توصیف کرد و فقط گفت که «اسرائیل نباید حملات بیشتری را انجام دهد». 

ترامپ گفت: «ما بسیار نزدیک به توافقی هستیم که صلح را برای منطقه، از جمله لبنان، به ارمغان می‌آورد و همه طرف‌ها باید عقب‌نشینی کرده و تنش‌زدایی کنند. این می‌تواند آغاز یک صلح طولانی و زیبا باشد پس آن را خراب نکنید». 

عصر امروز، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم اعلام کردند که ارتش اشغالگر حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داده است.

منابع امنیتی لبنان گفتند که حمله به ضاحیه ظاهراً یک حمله هدفمند با دو موشک بوده است.

پیش از این، تری یینگست، خبرنگار فاکس نیوز به نقل از یک دیپلمات آمریکایی گزارش داد که رژیم صهیونیستی در تلاش است تا با انجام حملات هوایی علیه لبنان، امضای توافق صلح برنامه‌ریزی‌شده بین واشنگتن و تهران را مختل کند.

با این حال، مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل می‌گوید ترامپ علیرغم دشواری مذاکرات، همچنان مصمم است امروز توافق با ایران را نهایی کند.

منبع: الجزیره

 

برچسب ها: دونالد ترامپ ، توافق صلح ، بیروت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ حمله به لبنان نباید اتفاق می‌افتاد پایان جنگ یعنی اسرائیل و آمریکا باید برای همیشه از منطقه خاورمیانه گورشون گم کنند و خسارات جنگ های منطقه را پرداخت کنند و آمریکا کل تحریم ها از ایران بردارد پولهای بلوکه شده اعم از سود این چند ساله پولهای بلوکه شده مارا پرداخت کنه وایران حق غنی سازی اورانیوم صلح آمیز هسته ای را داشته باشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بابا صلح طلب😅
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
هوا فضای قهرمان ،ارتش غیور ایران ایندفعه جنان دشمنو بزنید که دیگه تا زنده هست فکر زدن به سرش نیفته
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
جواب سخت باید داد
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
اشکالی نداره ما هم میزنی تا فعلأ بی حساب بشیم.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
سگ زرد
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
تو که راست میگی
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
دوباره شروع شد
من خبر نداشتم و من برخورد میکنم و...
ذات آمریکا جنایت تجاوز و غارت ملت ها هستش
از اسراییل و آمریکا هماهنگ تر تو دنیا وجود نداره
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۲۲:۱۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
این ازدروغهای همیشگی ترامپ است واومیداند کاصهیونها به هیچ قانونی جزوحشیگری پایبند نیستند صهیونها زبان زور میفهمند فریبکاری کارامریکاست که درجنوب لبنان غزه ای دیگر بوحوداورد تفاهم توافق با خوکهای وحشی بی اعتباراست .حمله بهایران وسایرکشورهای مسلمان بمنظور تضعیف کشورهاست وزور گویی
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
خب چرا دستورشو با تامین اسلحه برای حمله رو داد
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ غلط میکندبزنید این شیاطین را
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
لعنت به ترامپ ملعون
۱
۸
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United States of America
ناشناس
۲۱:۱۵ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
هیچ کس به اندازه ترامپ دولت ایران رانشناخته خوب بازی پلیس خوب وبدباصهیون کودک کش راه انداخته برای نابودی حزب الله مقاوم و ایران نظاره گر
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
با هم این دو حرامی تقسیم کار کرده ان.
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
ماهم میزنیم بعدا میگوئیم باید نمی زدیم
۰
۸
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۱۲
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