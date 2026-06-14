باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حمله امروز رژیم صهیونیستی در پایتخت لبنان، گفت که «این حمله به ویژه در چنین روز مهمی نباید اتفاق میافتاد».
ترامپ مجددا مدعی شد که واشنگتن به دستیابی به یک توافق صلح با ایران «بسیار نزدیک» است.
در حالی که تا کنون سه نفر در حمله امروز در ضاحیه جنوبی به شهادت رسیدهاند، رئیس جمهور آمریکا این حمله را «جزئی و بیاهمیت» توصیف کرد و فقط گفت که «اسرائیل نباید حملات بیشتری را انجام دهد».
ترامپ گفت: «ما بسیار نزدیک به توافقی هستیم که صلح را برای منطقه، از جمله لبنان، به ارمغان میآورد و همه طرفها باید عقبنشینی کرده و تنشزدایی کنند. این میتواند آغاز یک صلح طولانی و زیبا باشد پس آن را خراب نکنید».
عصر امروز، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم اعلام کردند که ارتش اشغالگر حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داده است.
منابع امنیتی لبنان گفتند که حمله به ضاحیه ظاهراً یک حمله هدفمند با دو موشک بوده است.
پیش از این، تری یینگست، خبرنگار فاکس نیوز به نقل از یک دیپلمات آمریکایی گزارش داد که رژیم صهیونیستی در تلاش است تا با انجام حملات هوایی علیه لبنان، امضای توافق صلح برنامهریزیشده بین واشنگتن و تهران را مختل کند.
با این حال، مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید ترامپ علیرغم دشواری مذاکرات، همچنان مصمم است امروز توافق با ایران را نهایی کند.
منبع: الجزیره