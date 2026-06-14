رئیس فدراسیون هندبال با اشاره به خسارت‌های واردشده به ساختمان و سالن‌های این فدراسیون در جریان حملات رژیم صهیونیستی، از بازسازی سریع مجموعه و احداث ساختمان اداری جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان اداری جدید این فدراسیون اظهار کرد: در جریان حملات رژیم صهیونیستی، سالن هندبال شهید سلیمانی و بخش‌های مختلف فدراسیون آسیب‌های جدی دیدند. سوله سالن دچار تخریب گسترده شد و بخش اقامتی و سوئیت‌های هتلی نیز خسارت زیادی متحمل شدند.

وی افزود: تنها دو روز پس از وقوع این اتفاقات و در شرایطی که کشور درگیر جنگ بود، عملیات بازسازی را آغاز کردیم. با وجود اینکه برخی معتقد بودند باید برای شروع کار صبر کنیم، سه پیمانکار عمرانی به‌صورت همزمان فعالیت خود را آغاز کردند و توانستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن سالن را آماده بهره‌برداری کنیم و اردوی تیم ملی را نیز برگزار کنیم.

رئیس فدراسیون هندبال ادامه داد: بخش اداری فدراسیون متناسب با شأن و نیاز‌های این مجموعه نبود و همین موضوع باعث شد تصمیم به احداث ساختمان اداری جدید بگیریم. بدون اطلاع‌رسانی و هیاهوی رسانه‌ای کار را آغاز کردیم و پس از پایان پروژه، وزیر ورزش را در جریان قرار دادیم.

پاکدل خاطرنشان کرد: این پروژه با اعتباری بیش از ۱۲ میلیارد تومان به سرانجام رسید که حدود ۸۰ درصد هزینه‌های آن از طریق حامیان مالی و منابع خارج از فدراسیون تأمین شد. امروز این ساختمان افتتاح می‌شود تا نشان دهیم در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توان پروژه‌های بزرگ را در مدت زمان کوتاه به سرانجام رساند.

وی همچنین درباره انتخاب سرمربی جدید تیم ملی هندبال مردان گفت: پس از بررسی شش گزینه و انجام مذاکرات متعدد، روز گذشته قرارداد یکی از گزینه‌های نهایی امضا شد. این مربی اهل کرواسی است و سابقه ارزشمندی در هندبال آسیا دارد.

پاکدل تصریح کرد: تلاش می‌کنیم این مربی تا اول تیرماه وارد ایران شود تا اردوی تیم ملی آغاز شود. او از بازیکنان مطرح هندبال جهان بوده و پس از حضور در ایران به‌صورت رسمی معرفی خواهد شد.

رئیس فدراسیون هندبال در خصوص بازی‌های ناگویا نیز گفت: این رقابت‌ها در تقویم رسمی فدراسیون جهانی هندبال قرار ندارد و به همین دلیل باشگاه‌ها الزامی برای در اختیار گذاشتن بازیکنان خود به تیم ملی ندارند. رایزنی‌های ما با باشگاه‌های اروپایی نیز در این زمینه به نتیجه نرسیده است، چرا که زمان برگزاری این مسابقات با رقابت‌های باشگاهی اروپا همزمان شده است.

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برچسب ها: علیرضا پاکدل ، هندبال
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