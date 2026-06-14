مایک والتز مدعی شد با وجود تحولات اخیر در لبنان، آمریکا مطمئن است توافق صلح امروز امضا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به حمله امروز رژیم صهیونیستی در پایتخت لبنان و احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن توافق صلح، گفت: «من مطمئن هستم که این توافق امروز امضا می‌شود. تیم ما مطمئن است». 

او در مصاحبه با شبکه خبری‌ای‌بی‌سی تأکید کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا کاملا قصد دارد دارد تا این توافق را در روز یکشنبه نهایی کند.

ترامپ روز شنبه گفته بود که قرار است توافق با ایران روز یکشنبه امضا شود.

در همین حال، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران ساعاتی پیش با اشاره به حملات مداوم رژیم صهیونیستی به لبنان، گفت که واشنگتن «اراده یا توانایی» عمل به تعهدات خود را ندارد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: توافق آتش‌بس ، مایک والتز ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
دولت آمریکا برای بدعهدی و تجاوز و دروغگویی و خونخواری همیشه آماده است. ای لعنت بر جنس پلیدتان
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
اسرائیل سرزمین مردم مظلوم فلسطین است.
نام اسرائیل یک نام جعلی ست.
در واقع پادگان بزرگ آمریکاست نه یک کشور ...
پادگان تان را از منطقه ما به آمریکا منتقل کنید.
وگرنه مجبور می‌شویم کاخ سفید را بزنیم.
خود دانی ...!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ قمارباز غلط کرده بلتو
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
خیلی جالب ترامپ هر کاری می خواد می کنه جنگ میکنه رهبر و شهید می کنه ناورو میزنه زیر ساخت میزنه آتش بس میده ایران رو محاصره می کنه از ایران تعهد می گیره که سلاح هسته ای نداشته باشه و از ان پی تی خارج نشه تنگه رو هم باز کنه بعد ما پیروز جنگیم خنده دار
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ غلط کرده با نتانیاهو
۲
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