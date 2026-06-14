باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به حمله امروز رژیم صهیونیستی در پایتخت لبنان و احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن توافق صلح، گفت: «من مطمئن هستم که این توافق امروز امضا می‌شود. تیم ما مطمئن است».

او در مصاحبه با شبکه خبری‌ای‌بی‌سی تأکید کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا کاملا قصد دارد دارد تا این توافق را در روز یکشنبه نهایی کند.

ترامپ روز شنبه گفته بود که قرار است توافق با ایران روز یکشنبه امضا شود.

در همین حال، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران ساعاتی پیش با اشاره به حملات مداوم رژیم صهیونیستی به لبنان، گفت که واشنگتن «اراده یا توانایی» عمل به تعهدات خود را ندارد.

منبع: آناتولی