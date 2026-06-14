سایت تحلیلی OPTA به تحلیل دیدار ایران و نیوزیلند پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سایت آنالیز اپتا به تحلیل دیدار ایران و نیوزیلند که ساعت ۴:۳۰ سهشنبه در ورزشگاه SOFI لس آنجلس برگزار میشود پرداخت.
تنها اسکاتلند (۸ حضور) بیشتر از ایران (۶ حضور) در جام جهانی شرکت کرده اما هرگز از دور اول صعود نکرده است. با این حال، بر اساس دادههای Opta، ایران شانس بیشتری برای پیروزی در این دیدار دارد و احتمال برد آن ۵۳.۸ درصد برآورد شده است. احتمال برد نیوزیلند ۲۰.۴ درصد و مساوی هم ۲۵.۰۸ برآورد شده است.
تنها هندوراس (۹ بازی) و مصر (۷ بازی) بیش از نیوزیلند (۶) در جام جهانی بازی کردهاند، بدون اینکه حتی یک پیروزی کسب کنند. به همین دلیل نیوزیلند که اولین بار در جام جهانی ۱۹۸۲ برای نخستین بار در این تورنمنت شرکت کرد، در این دیدار به دنبال نخستین پیروزی تاریخش در جام جهانی است. شکستن این طلسم، هدف اصلی تیم تحت هدایت دارن بزیلی است. این تیم با بهرهگیری از تک سهمیه تضمینشده اقیانوسیه برای جام جهانی ۲۰۲۶، مرحله مقدماتی را با اقتدار پشت سر گذاشت و هر پنج بازی خود را برد؛ در حالی که ۲۹ گل زد و تنها یک گل دریافت کرد.
هشت گل آخر ایران در جام جهانی، همه در نیمه دوم به ثمر رسیدهاند.
آخرین باری که «آل وایتس» (تیم ملی نیوزیلند) در جام جهانی بدون شکست از مرحله گروهی خارج شد، به ۱۶ سال پیش و جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی برمیگردد که تیم تحت هدایت ریکی هربرت در هر سه بازی مرحله گروهی به تساوی رسید، از جمله تساوی ۱-۱ مقابل قهرمان وقت جهان، ایتالیا، اما موفق به صعود نشد.
ایران و نیوزیلند تقریباً همزمان (مارس ۲۰۲۵) به جام جهانی صعود کردند و تنها ژاپن زودتر از این دو تیم جواز حضور گرفت. با این حال، نیوزیلند با شرایطی نهچندان امیدوارکننده وارد مسابقات میشود؛ چراکه تنها یکی از ۱۱ بازی اخیر خود را برده و ۸ شکست داشته است.
نیوزیلند امیدوار است با درخشش «کریس وود»، بهترین گلزن تاریخ این کشور، بتواند به اولین پیروزی خود در جام جهانی برسد. او تنها عضو تیم جام جهانی ۲۰۱۰ است که همچنان در ترکیب تیم ۲۰۲۶ حضور دارد. این مهاجم ۳۴ ساله و بازیکن ناتینگهام فارست، با ۹ گل در ۵ بازی، بهترین گلزن مرحله مقدماتی اقیانوسیه بود و اکنون به دنبال درخشش در بزرگترین صحنه فوتبال جهان است.
از سوی دیگر، گلزنی در جام جهانی برای ایران در اکثر دورهها چالشبرانگیز بوده است. در میان تیمهایی که حداقل ۱۵ بازی در جام جهانی انجام دادهاند، ایران کمترین میانگین گل در هر بازی را دارد (۰.۷۲ گل). همچنین تنها بلغارستان (۱۱.۵ درصد) نرخ برد پایینتری نسبت به ایران (۱۶.۷ درصد) دارد.ایران در ۱۸ بازی خود در جام جهانی تنها ۳ پیروزی کسب کرده است؛ با این حال، ۳ برد مهم در کارنامه دارد: پیروزی ۲-۱ مقابل آمریکا در سال ۱۹۹۸، پیروزی یک بر صفر مقابل مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ و پیروزی ۲-۰ مقابل ولز در جام جهانی قطر.
ایران برای صعود از گروه در هفتمین حضور خود، احتمالاً به حداقل یک پیروزی نیاز دارد. در این زمینه، تنها اسکاتلند (۸ حضور) بیش از ایران بدون صعود از مرحله گروهی بوده است.* امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی ایران، امیدوار است تیمش بتواند در شرایط حساس، برای مردم ایران افتخارآفرینی کند.ایران در مرحله مقدماتی عملکرد بسیار خوبی داشت و تنها یک شکست در ۱۶ بازی متحمل شد و در هر دو مرحله گروهی، بالاتر از ازبکستان قرار گرفت.
مهدی طارمی نقش کلیدی در ترکیب ایران دارد. این مهاجم که اکنون در المپیاکوس بازی میکند، در ۴۹ درصد از ۳۵ گل تیم ملی نقش مستقیم داشته است (۱۰ گل و ۷ پاس گل) و بیشترین دقایق بازی (۱۱۳۱ دقیقه) را در بین همتیمیهایش ثبت کرده است. او نیز مانند کریس وود احتمالاً آخرین جام جهانی خود را تجربه میکند و به دنبال تأثیرگذاری بزرگ است.
این دیدار سومین تقابل تاریخ دو تیم و نخستین دیدار رسمی آنها در یک رقابت رسمی محسوب میشود.نخستین بازی دو تیم در اوت ۱۹۷۳ در اوکلند با نتیجه ۰-۰ به پایان رسید.در سال ۲۰۰۳ نیز ایران در تهران با نتیجه ۳-۰ پیروز شد؛ دیداری که در آن علی کریمی با دو گل در نیمه اول تیمش را پیش انداخت و حسین کعبی در نیمه دوم پیروزی را قطعی کرد.
نکته امیدوارکننده برای نیوزیلند این است که ایران معمولاً شروعهای کندی در جام جهانی دارد.
ایران تنها در یکی از ۶ حضور قبلی خود، بازی نخست را با پیروزی آغاز کرده است (۱ برد، ۱ تساوی و ۴ شکست).