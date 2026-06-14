سایت تحلیلی OPTA به تحلیل دیدار ایران و نیوزیلند پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سایت آنالیز اپتا به تحلیل دیدار ایران و نیوزیلند که ساعت ۴:۳۰ سه‌شنبه در ورزشگاه SOFI لس‌ آنجلس برگزار می‌شود پرداخت.

تنها اسکاتلند (۸ حضور) بیشتر از ایران (۶ حضور) در جام جهانی شرکت کرده اما هرگز از دور اول صعود نکرده است. با این حال، بر اساس داده‌های Opta، ایران شانس بیشتری برای پیروزی در این دیدار دارد و احتمال برد آن ۵۳.۸ درصد برآورد شده است. احتمال برد نیوزیلند ۲۰.۴ درصد و مساوی هم ۲۵.۰۸ برآورد شده است.

تنها هندوراس (۹ بازی) و مصر (۷ بازی) بیش از نیوزیلند (۶) در جام جهانی بازی کرده‌اند، بدون اینکه حتی یک پیروزی کسب کنند. به همین دلیل نیوزیلند که اولین بار در جام جهانی ۱۹۸۲ برای نخستین بار در این تورنمنت شرکت کرد، در این دیدار به دنبال نخستین پیروزی تاریخش در جام جهانی است. شکستن این طلسم، هدف اصلی تیم تحت هدایت دارن بزیلی است. این تیم با بهره‌گیری از تک سهمیه تضمین‌شده اقیانوسیه برای جام جهانی ۲۰۲۶، مرحله مقدماتی را با اقتدار پشت سر گذاشت و هر پنج بازی خود را برد؛ در حالی که ۲۹ گل زد و تنها یک گل دریافت کرد.

هشت گل آخر ایران در جام جهانی، همه در نیمه دوم به ثمر رسیده‌اند.