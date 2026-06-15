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مسابقات اسکیت نمایشی با عنوان "پرواز عروسکها" به یادکودکان جان باخته در جنگ و برای گرامیداشت یاد دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب در کیش برگزار شد.
کمیته اسکیت نمایشی ایران این برنامه را با پیام صلح مهربانی و همدلی در پیست یخ میکامال کیش برگزار کرد. در پایان برنامههای نمایشی، تماشاگران با پرتاب عروسک روی یخ، در یکی از زیباترین و شناختهشدهترین سنتهای این رشته در جهان، مشارکت کردند. عروسکهای اهدایی با همکاری موسسه خیریه ارفک به کودکان کار اهدا خواهد شد.