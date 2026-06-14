فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: هوشیار باشید که از شئون متعهد بودن تبعیت کردن است؛ پس نه یک گام جلوتر و نه یک گام عقب‌تر، بلکه همراه با ولی خویش باشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آیین رونمایی از مجموعه «آسمان‌دارها» که در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد، حجت‌الاسلام نادری معاون روابط عمومی نیروی هوافضا، پیام سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضا را قرائت کرد.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بصیر و غیور که در خون‌خواهی امام شهید مبعوث گشتید و در راه تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و اقتدار و سرافرازی ایران عزیز، با امام حاضر عهدی تازه بستید، هوشیار باشید که از شئون متعهد بودن تبعیت کردن است. پس نه یک گام جلوتر و نه یک گام عقب‌تر، بلکه همراه با ولی خویش باشید. درست در مسیری که امام خمینی کبیر رحمه الله علیه فرمودند: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد.

گوش به فرمان ولایت بوده و از هر کلامی که اتحاد مقدس شما را به خطر می‌اندازد دوری نمایید.

سرباز ولایت و جانفدای ملت

سید مجید موسوی»

برچسب ها: فرمانده نیروی هوافضای سپاه ، مذاکره ، تجمعات شبانه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
سردار موسوی آیا میشه موشکی ساخت که بتونه کلاهکی ۱۰۰۰ تنی رو حمل کنه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
دورت بگردم اقا سید مجید،در و بلات به جونم
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ما مطیع امر رهبریم. برای مذاکرات هم انشالله خیر است. خداوند دست دشمنان و منافقان را از این سرزمین و ملتش کوتاه کند.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ما تابع امر رهبری هستیم هرر چی بگن. حتی اگر بگن در برابر برخی افراد سکوت کنیم یا واکنشی نشان ندهیم اطاعت میکنیم.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
بزن به فرق صهیونی
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۵ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
سردار سید مجید موسوی آیا دانشمندان هوافضا میتونن موشکی بسازند با سر جنگی ۱۰۰ الی ۲۰۰ تن
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
ما با افتخار تا پای جان ، فرمان میبریم از ولی ،، ادامه علی و روح الله و سید علی ...
همه مسئولین عزیز در حوزه های میدان و دیپلماسی و... برای ملت عزیز هستند.
اما تحت لوای بدون قید و شرط ولی امر مسلمین و آزادیخواهان جهان ...
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
سردار تا میتونید موشک قاره پیما تولید کنید
۷
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
احسنت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
آقای سید مجید موسوی لبنان را تنها نگذارید تو رستم تهمتنی بزن که خوب میزنید
۸
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بله سردارمطمئن باشیدملت باشرف ایران راه نجات وباعزت وشرف خودرادراطاعت محض ازولایت فقیه میدانند،میدان باتوخیابان باما✌️
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
سردار ، ما مردم دربست در خدمت شما ومطیع امر رهبریم ولی به تیم دیپلماسی اعتماد نداریم
۸
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
ما هم اعتماد نداریم اما فرمان مولایمان است.
اعتماد ، وحدت
چشم آقا جان ،، آقای بهتر از جان ...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
ذوب در ولایت
سلام خدا بر رزمندگان جمهوری اسلامی ایران
۶
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
ما ملت فقط مذاکره با شروط رهبری قبول داریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
درود خدا بر شما
۵
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
هشدار بده دوباره
۱۰
۲
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