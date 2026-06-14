نماینده مردم سراب بااشاره به ۲۶ روستای این شهرستان که فاقد راه مناسب هستند، گفت: با توجه به کوهستانی و صعب العبور بودن این مناطق در زمان بارش برف و باران با مشکلات جدی در تردد مواجه هستند.

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باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناهیده خدادادی -مجید نصیرپور نماینده مردم سراب با تاکید بر ضرورت تسریع در عملیات احداث و آسفالت راههای روستایی گفت: این شهرستان دارای ۶۵۵ کیلومتر راه روستایی است که از این مسافت ۱۱۷ کیلومتر جاده خاکی میباشد.
وی، با بیان اینکه عملیات احداث ۶۰ کیلومتر از راههای روستایی با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است گفت: در صورت تخصیص اعتبارات لازم عملیات اجرایی ۴۰ کیلومتر از این راهها تا شهریور ماه سالجاری به اتمام میرسد.
نماینده مردم سراب با اشاره به محدودیت فصل کاری در این شهرستان افزود:جهت تکمیل و آسفالت راههای روستایی در حال احداث ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز است.