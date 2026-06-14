وزیر ورزش و جوانان با اشاره به حل بخشی از مشکلات اعزام تیم ملی فوتبال، از تلاش‌های انجام‌شده برای توسعه هندبال ایران، بازسازی زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای موفقیت‌های بین‌المللی این رشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در حاشیه افتتاح ساختمان جدید اداری فدراسیون هندبال و بازدید از تمرینات تیم ملی جوانان، درباره وضعیت اعزام تیم ملی فوتبال اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، زمان پرواز تیم ملی سه ساعت جلو افتاده است که این موضوع خبر مثبتی محسوب می‌شود. امیدوارم سایر مشکلات نیز برطرف شود و ملی‌پوشان کشورمان با آرامش در رقابت‌ها حاضر شوند.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه هندبال در ورزش ایران گفت: هندبال یکی از رشته‌های مهم توپی کشور است و با توجه به سابقه و ظرفیت‌های موجود در آسیا، امیدواریم بتوانیم بار دیگر به سطح اول هندبال قاره بازگردیم و در ادامه در سطح جهانی نیز نتایج قابل توجهی کسب کنیم.

دنیامالی افزود: امروز از اردوی تیم ملی جوانان هندبال بازدید کردیم؛ تیمی که ۱۶ تیرماه برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا عازم چین خواهد شد و در واقع پایه اصلی تیمی است که در آینده برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ دوحه قطر شکل خواهد گرفت.

وزیر ورزش با اشاره به رویداد‌های پیش‌رو خاطرنشان کرد: حدود ۸۰ روز دیگر بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار می‌شود و چهار سال بعد نیز دوحه میزبان بازی‌های آسیایی خواهد بود. قطر از قدرت‌های اصلی هندبال آسیاست و امیدواریم با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تیم ملی ایران در آینده به قهرمانی در این رقابت‌ها دست پیدا کند؛ به‌ویژه در شرایطی که موفقیت در خاک رقیب ارزش دوچندان دارد.

وی درباره افتتاح ساختمان جدید فدراسیون هندبال نیز گفت: ساختمان قبلی فدراسیون قدیمی و فاقد استاندارد‌های لازم بود و پس از آسیب‌های وارد شده در جریان جنگ ۱۲ روزه، فرصت بازسازی و نوسازی مجموعه فراهم شد. در این مدت، با تلاش و کار جهادی، فضای اداری جدید برای فدراسیون ایجاد شد که اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

دنیامالی ادامه داد: برای اجرای این پروژه بیش از ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده و بخش قابل توجهی از آن با مشارکت حامیان مالی تأمین شده است. وی همچنین در خصوص صدور ویزای خبرنگاران برای پوشش جام جهانی فوتبال اظهار داشت: اقدامات لازم از سوی وزارت ورزش در حال پیگیری است.

وزیر ورزش درباره وضعیت شطرنج نیز گفت: حضور شطرنج در بازی‌های آسیایی اهمیت بالایی دارد و این رشته در دوره گذشته نیز برای ایران مدال‌های ارزشمندی کسب کرده است. با وجود برخی محدودیت‌ها، تلاش می‌کنیم شرایط حضور موفق ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی فراهم شود.

دنیامالی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد‌هایی برای توسعه همکاری‌های ورزشی در حوزه شطرنج و تکواندو به کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای ارائه شده و تصمیم‌گیری درباره ساختار فدراسیون شطرنج نیز بر عهده مجمع خواهد بود.

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برچسب ها: هندبال ، احمد دنیامالی
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