یک شعر ضد استعماری، رهبر شهید را به مرحوم قدسی رساند و این دوستی، پای ایشان را به انجمن ادبی فردوسی مشهد باز کرد؛ محفلی که سال‌ها کانون شعر و نقد خراسان بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پای رهبر شهید به انجمن‌های ادبی مشهد از یک شعر باز شد. آقا از یکی از شعر‌های ضد استعماری قدسی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت خوشش آمده بود و آن را به خاطر سپرده بود. 

درست زمان آماده کردن مدرسه نواب مشهد برای استقبال از علامه امینی، قدسی را دید و آن شعر را برایش خواند. این سرآغاز دوستی رهبری و مرحوم قدسی بود و باعث شد ایشان با انجمن ادبی فردوسی در مشهد نیز آشنا شود.

بیایید برویم به ۸۰ سال پیش. مشهدِ ۱۳۲۵، انجمنی داشت به نام «فردوسی».

خانه عبدالعلی نگارنده. سرگرد بازنشسته‌ای که رهبر شهید بعد‌ها درباره‌اش گفته بودند: «چیزی که به او نمی‌آمد، این بود که یک روز سرگرد بوده باشد.» مردی لطیف و اهل شعر.

خانه‌اش مرکز انجمن ادبی شده بود. خانه‌ای که البته یک جا بند نمی‌شد. هر چند وقت یک بار عوض می‌شد و شاعران باید نشانی تازه را پیدا می‌کردند تا به جلسه برسند.

در همان رفت‌وآمد‌ها بود که نام‌هایی کنار هم قرار می‌گرفت: دکتر فیاض، دکتر احمدعلی رجائی، دکتر غلامحسین یوسفی، دکتر مجتهدزاده و احمد خراسانی و برخی از روحانیان سرشناس و طلاب جوان همچون سید جلال آشتیانی، محمدرضا حکیمی، سید جلال طباطبایی و بعضی از چهره‌های مطرح همچون دکتر علی شریعتی، دکتر سیدحسین خدیوجم، محمدرضا شفیعی کدکنی و...

هر هفته شنبه‌شب، این جمع برقرار بود؛ تا پایان عمر سرگرد نگارنده. شعر می‌خواندند و بعد نوبت نقد می‌رسید. گاهی حتی درباره جای یک بیت در غزل بحث می‌کردند. به قول رهبر شهید، شعر‌ها را «ویراستاری طولی» می‌کردند؛ می‌گفتند این بیت باید جلوتر باشد و آن یکی عقب‌تر.

شهید سیدعلی خامنه‌ای که در آن سال‌ها جوان بود، خیلی زود در انجمن فردوسی جای خود را پیدا کرد. آن‌قدر که بعضی از شاعران خراسانی پیش از آنکه سروده‌هایشان را جایی بخوانند، نظر او را می‌پرسیدند.

با این همه، خودش کمتر شعر می‌خواند. نه اینکه شعر نداشته باشد؛ داشت. اما سختگیرترین منتقد شعرهایش، خودش بود. شعر را بار‌ها می‌سنجید و اگر راضی‌اش نمی‌کرد، در انجمن نمی‌خواند. بعد‌ها هم گفته بود: «وقتی شعر خودم را با دید یک نقاد نگاه می‌کردم، می‌دیدم این شعر مرا راضی نمی‌کند؛ لذا نمی‌خواستم آن را بخوانم.»

منبع: فارس

برچسب ها: رهبر انقلاب ، انجمن های ادبی ، شعر
خبرهای مرتبط
حجت الاسلام والمسلمین حسن‌خانی خبرداد؛
تشکیل کمیته مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر فقید انقلاب در وزارت ورزش و جوانان
عارف: بخشنامه‌های ستاد تشییع امام شهید در حکم مصوبات دولت است
مراسم تشییع قائد شهید با عظمت و شکوه برگزار خواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مدارس مرموز اسرائیلی در ایران
روابط خاص مجرم جنسی با صنعت مدلینگ / «اپستین» اینجا، آنجا، همه‌جا!
سیر تطور عزاداری محرم در ایران؛ از حکومت آل‌بویه تا تکیه دولت تهران
آمریکا باخت؛ اما تا پیروزی نهایی راه ادامه دارد!
محرمِ دوآقا؛ وقتی داغ کربلا با داغ امروز گره می‌خورد
زمان رضاخان، عزاداری برای امام حسین ممنوع بود!
شاید «ماکان» در لس‌آنجلس پیدا شود
پیش‌بینی عجیب امام شهید درباره جنگ تحمیلی سوم!
گوشی‌تان شما را کنترل می‌کند یا شما گوشی‌تان را؟
شارژر صبحگاهی روان
آخرین اخبار
«مغز» تعاملات اجتماعی را قبل از وقوع پیش‌بینی می‌کند!
ترور در بهارستان یا تسویه در دربار؟/ روایت پرابهام مرگ حسنعلی منصور
شکست ترامپ از میراث شهید خامنه‌ای
از کتیبه‌های سیاه هیئت تا استوری‌های اینستاگرام؛ محتشم کاشانی هنوز ترندترین شاعر عاشوراست
پیش‌بینی عجیب امام شهید درباره جنگ تحمیلی سوم!
آنچه پس از خاموشی آژیرها آغاز می‌شود
نظم جدید در جنوب خلیج‌فارس
۱۵ ثانیه طلایی؛ راهنمای عملی برای والدین خشمگین
تأملی بر نفرت جهانی از صهیونیسم
سیر تطور عزاداری محرم در ایران؛ از حکومت آل‌بویه تا تکیه دولت تهران
آمریکا باخت؛ اما تا پیروزی نهایی راه ادامه دارد!
۱۰۰ شب مراقبت
روابط خاص مجرم جنسی با صنعت مدلینگ / «اپستین» اینجا، آنجا، همه‌جا!
مدارس مرموز اسرائیلی در ایران
محرمِ دوآقا؛ وقتی داغ کربلا با داغ امروز گره می‌خورد
گوشی‌تان شما را کنترل می‌کند یا شما گوشی‌تان را؟
شارژر صبحگاهی روان
شاید «ماکان» در لس‌آنجلس پیدا شود
زمان رضاخان، عزاداری برای امام حسین ممنوع بود!
قدرت خدا برتر از همه قدرت‌هاست؛ ستمگران دیر یا زود گرفتارند
کتاب‌هایی که سردار رشید شب شهادت خوانده بود
صبح جمعه‌ها، رهبر به خانه استاد فرخ می‌رفت
اکسپلور؛ قاتل نامرئی عزت‌نفس!
خواص شگفت‌انگیز آیت‌الکرسی برای حفظ جان، مال و ایمان
آمپولی که اشتباه فهمیده شد/ از پدیده «صورت اوزمپیکی» و پیری زودرس چه می‌دانید؟
زندگی و مرگ در چند ثانیه؛ ناگفته‌های شاهدان عینی از روز حمله به تجریش
ترور خلاقیت توسط مبتذل‌ها
منظور رهبر انقلاب از «خطای محاسباتی مسئولان» چیست؟
در جستجوی خاکسترهای دانش؛ راز ناپیدای کتابخانه ری
مهندسی چمن؛ زمین‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ چگونه ساخته شده‌اند؟