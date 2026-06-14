باشگاه خبرنگاران جوان - جنگی که رئیسجمهور آمریکا تصور میکرد ظرف چند روز به پایان میرسد، ۴۰ روز بدون دستیابی به اهداف اصلی ادامه یافت. در نهایت ترامپی که روزهای اول جنگ از ایران خواسته بود «بدون قید و شرط تسلیم شود»، مجبور شد درخواست آتشبس بدهد و بعد از آن هم به تکاپو افتاد تا با یک توافق، تنگه هرمز را دوباره باز کند.
تحلیلگر روزنامه نیویورک تایمز معتقد است که روند جنگ ایران درست خلاف انتظارات ترامپ پیش رفته است و این رئیسجمهور را حسابی به دردسر انداخته است.
فیونا هیل که در دوران اول ریاستجمهوری ترامپ، امور روسیه و اروپا را در شورای امنیت ملی اداره میکرد، در مقاله خود در موسسه بروکینگز در این زمینه نوشته که آمریکا در «یک رویارویی پرهزینه گرفتار شده است». وی تأکید کرده که ایالات متحده فکر میکرد که میتواند با ترور رهبر ایران، موجب «سقوط» این کشور شود، اما اوضاع خلاف میل آمریکا پیش رفته است.
ترامپ بسیار تلاش کرد تا رسانههای کشورش را به ارائه روایتی غیر واقعی از جنگ ایران مجبور کند تا بهنوعی بر شکست خود در جنگ ایران سرپوش بگذارد، اما این اقدامات او هم موفقیتآمیز نبود.
فیونا هیل که سابقه همکاری با ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری او را دارد، اذعان کرده که ترامپ هم در جنگ اوکراین و هم در جنگ ایران به «اعتبار آمریکا لطمه زده است.» وی تأکید کرده که رئیسجمهور آمریکا نتوانسته به وعده خود در مورد تحقق صلح در اوکراین دست یابد و علاوه بر آن به اتحاد ناتو هم آسیب زده است.
ترامپ پیش از رسیدن به ریاست جمهوری، مدعی شده بود که میتواند جنگ اوکراین را ظرف مدت ۲۴ ساعت، آن هم تنها با یک تلفن به پایان برساند، اما اکنون حدود یک سال و نیم از بازگشت ترامپ به کاخ سفید گذشته، اما هیچ پیشرفت قابل توجهی در پرونده صلح اوکراین صورت نگرفته است.
هیل اذعان کرده که ترامپ در جنگ ایران هم به اهداف اصلی خود نرسیده و نتوانسته از متحدان خود در خلیج فارس آنگونه که باید، محافظت کند.
تحلیلگران معتقدند که این رویکرد آمریکا موجب تضعیف این کشور میشود و نظم جهانی را به نفع سایر کشورها تغییر میدهد.
حتی هیل هم به شکست ترامپ در جنگ ایران اذعان کرده و گفته است که در واقعیت، واشنگتن «در دستیابی به اهدافی که داشته، شکست خورده است.»
کارشناسان همچنین معتقدند که عقبنشینیهای دایمی ترامپ از مواضعش باعث شده که حتی متحدانش هم دیگر نتوانند به اظهارات او اعتماد کنند.
رئیسجمهور آمریکا حتی در طول مذاکرات با ایران هم بارها و بارها مواضعش را تغییر داده، به طوری که به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران اسماعیل بقائی، مواضع آمریکاییها گاهی ظرف «چند ساعت» تغییر میکند.
بقائی پس از از سرگیری درگیریها، گفته بود: ایالات متحده «با پیامهای متناقض، تغییرات مکرر در مواضع و خواستهها، و همچنین نقض مکرر آتشبس» به روند آسیب زده است.
تحلیلگران تأکید کردهاند که همین تغییر مواضع، اعتماد ایران را به آمریکا از بین برده است و این کشور را نسبت به پایبندی واشنگتن به توافق، بدبین کرده است.
در حال حاضر گفته میشود دو کشور به توافق بسیار نزدیک شدهاند، با این حال ایران هنوز این توافق را تأیید نکرده است. دونالد ترامپ شب گذشته در پستی اعلام کرد که این توافق امروز امضا میشود، اما مقامات ایرانی همچنان این ادعاها را تکذیب کردهاند.
امروز (یکشنبه) هیئتی قطری برای رایزنی در مورد مذاکرات وارد ایران شد. به گزارش رسانه قطری «العربی الجدید» به نقل از منبع آگاه ایرانی، تهران همچنان ملاحظاتی در مورد این یادداشت تفاهم دارد و به احتمال زیاد تفاهم امروز امضا نخواهد شد. کارشکنیهای دایمی آمریکا در مسیر مذاکرات و بدعهدی این کشور در گذشته، احتمال موفقیت تفاهم دوباره با واشنگتن را کاهش داده است.
منبع: فارس