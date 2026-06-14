باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر امیر رضازاده گفت: گرمازدگی صرفاً بالا رفتن دمای بدن نیست، بلکه نوعی اختلال در تنظیم دمای بدن است که معمولاً با از دست رفتن سریع آب و املاح همراه می‌شود.

وی با بیان اینکه بی‌توجهی به گرمازدگی یا درمان نادرست می‌تواند به یک وضعیت اورژانسی تبدیل شود، گفت: یکی از اشتباهات رایج در میان خانواده‌ها، استفاده خودسرانه از دارو‌های تب‌بر مانند استامینوفن یا ایبوپروفن برای کودک گرمازده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران یادآور شد: این دارو‌ها برای تب ناشی از عفونت کاربرد دارند و در کاهش دمای بدن در گرمازدگی مؤثر نیستند و علاوه بر این، مصرف آنها در شرایط کم‌آبی بدن می‌تواند خطر آسیب به کبد و کلیه را افزایش دهد.

مهم‌ترین اقدام در مواجهه با گرمازدگی کودکان

این متخصص داروسازی بالینی گفت: مهم‌ترین اقدام در مواجهه با گرمازدگی کودکان، کاهش تدریجی دمای بدن و جبران آب و الکترولیت‌ها بوده و انتقال کودک به محیط خنک و سایه، استفاده از لباس‌های سبک، خنک کردن بدن با کمپرس یا آب ولرم و مصرف محلول‌های خوراکی جبران‌کننده املاح مانند محلول ORS از اقدامات توصیه‌شده در مراحل اولیه است.

وی همچنین به نقش ایمنی مواد غذایی در پیشگیری از تشدید کم‌آبی بدن اشاره کرد و ادامه داد: در فصول گرم، فساد مواد غذایی سریع‌تر رخ می‌دهد و مسمومیت‌های گوارشی می‌تواند باعث اسهال و استفراغ شود و این وضعیت کم‌آبی بدن را تشدید کرده و شرایط کودک را بدتر می‌کند، بنابراین رعایت بهداشت در تهیه غذا، استفاده از آب آشامیدنی سالم و نگهداری صحیح مواد غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است.

جلوگیری از عرق‌سوز شدن

رضازاده درباره مشکلات پوستی ناشی از گرما مانند عرق‌سوز شدن نیز توضیح داد: برای پیشگیری و کنترل این عارضه بهتر است از فرآورده‌های بهداشتی و محصولات دارای مجوز استفاده شود، انتخاب محصولات استاندارد و دارای برچسب اصالت می‌تواند خطر حساسیت‌های پوستی ناشی از محصولات نامعتبر را کاهش دهد و همچنین استفاده از ضدآفتاب مناسب برای کودکان در زمان قرار گرفتن در معرض نور خورشید توصیه می‌شود.

وی گفت: دمای بالای محیط می‌تواند بر کیفیت و اثربخشی برخی دارو‌ها نیز تأثیر بگذارد، بنابراین نگهداری صحیح دارو‌ها در شرایط توصیه شده و دور از گرمای شدید، بخش مهمی از مراقبت‌های سلامت در فصل تابستان است.

منبع: وبدا