باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایهود باراک، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی روز یکشنبه خواستار برکناری بنیامین نتانیاهو شد و تاکید کرد که هیچ یک از اهداف این رژیم در جنگ علیه ایران محقق نشده است.

باراک، که از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود، این اظهارات را در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی عبری کان مطرح کرد.

او می‌گوید که نتانیاهو ممکن است برای اینکه بیشتر در قدرت بماند، تلاش کند حملاتی را علیه ایران و لبنان انجام دهد تا در نهایت فرآیند انتخابات در سرزمین‌های اشغالی دچار اشکال شود.

او گفت: «من می‌ترسم که نتانیاهو ممکن است سعی در خرابکاری در انتخابات داشته باشد و او می‌تواند این کار را به راحتی انجام دهد. اگر او تلاش کند، ما چاره‌ای جز برکناری او با زور نخواهیم داشت».

دوره فعلی کنست در اوایل پاییز به پایان می‌رسد و انتظار می‌رود انتخابات رژیم صهیونیستی در اواخر تابستان یا اوایل پاییز برگزار شود.

باراک استدلال کرد که نتانیاهو «ممکن است با راه‌اندازی عملیاتی در لبنان که باعث حملات تلافی‌جویانه حزب‌الله و ایران می‌شود، در انتخابات اختلال ایجاد کند.»

او گفت: «نتانیاهو خواهان یک جنگ بی‌پایان است، زیرا می‌داند که پایان دادن به آن، محاکمه‌اش را تسریع می‌کند. همانطور که او مانع برخی از توافق‌های تبادل اسرا با حماس می‌شد، او همچنین امکان پیشرفت در لبنان را مسدود کرد.»

او هشدار داد که «اسرائیل هزینه عدم دوراندیشی نتانیاهو را می‌پردازد» و با اشاره به جنگ اخیر علیه ایران گفت که «هیچ یک از اهداف این جنگ محقق نشده است».

منبع: آناتولی