عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا خبر واگذاری این باشگاه را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حسینی مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا و عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا با تکذیب خبر واگذاری برند این باشگاه به غیر گفت: خبر واگذاری برند سایپا صحت ندارد و این مجموعه با قدرت در لیگ جدید با اسم سایپا شرکت خواهد داشت.

او ادامه داد: امسال در برخی از ماموریت‌های باشگاه فرهنگی و ورزشی سایپا اولویت بندی‌های جدیدی صورت گرفته و توجه به ورزش کارگری با نگاه ویژه‌ای دنبال خواهد شد.

حسینی تاکید کرد: برای مدیریت منابع برخی جا به جایی‌ها در اموال باشگاه در دستور کار قرار دارد، اما این مجموعه قدیمی و پر افتخار به مانند گذشته پرقدرت به کار خود ادامه خواهد داد.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا همچنین از رسانه‌ها و مخاطبان خواست اخبار دقیق و موثق سایپا را از سایت رسمی این شرکت دنبال کنند.

روز گذشته برخی رسانه‌ها از خرید برند باشگاه سایپا از سوی پرسپولیس خبر داده بودند، همچنین خبرهایی مبنی بر فروش زمین های ورزشی سایپا به جای تیمهای آن به پرسپولیس مطرح شده است.

برچسب ها: باشگاه سایپا ، گروه خودروسازی سایپا
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