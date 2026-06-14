باشگاه خبرنگاران جوان - در سالهای اخیر بسیاری از خانوادهها با این پرسش جدی روبهرو شدهاند که چگونه میتوان در دنیای پرسرعت و پرهیاهوی امروز، فرزندی دیندار و علاقهمند به معنویت تربیت کرد. از یکسو والدین نگران بمباران رسانهای، فشار همسالان و تغییر ارزشهای اجتماعی هستند و از سوی دیگر نمیخواهند تربیت دینی به مجموعهای از دستورها و اجبارها تبدیل شود. در فضای گفتوگو با پدر و مادرها، معمولاً تجربههایی شنیده میشود که در آن کودک نسبت به عبادت، دعا یا حتی مفاهیم دینی احساس مقاومت پیدا کرده است. وقتی دقیقتر بررسی میکنیم، میبینیم ریشه بسیاری از این مشکلات در روشهاست نه در خود دین.
یکی از محوریترین نکاتی که کارشناسان تربیتی بر آن تأکید دارند، همین اصل ساده است که ایمان، نیازمند تجربه است نه تحمیل. ذهن کودک با منطق دستوری بزرگ نمیشود بلکه با مشاهده، حسکردن و لمسکردن معنا در زندگی رشد میکند. در خانهای که والدین با آرامش و محبت رفتار دینی انجام میدهند، کودک طبیعیترین مسیر رشد معنوی را تجربه خواهد کرد. در خانهای که دین به عنوان مسئولیت، وظیفه سنگین یا مجموعهای از باید و نباید عمودی مطرح میشود، امکان دارد کودک نگاه منفی یا فراری پیدا کند.
در گفتوگو با چند مادر و پدر جوان، نکته مشترکی به چشم میخورد: کودکان وقتی از معنویت لذت میبرند که آن را فشارآور نبینند. یکی از مادرها تعریف میکرد که فرزندش تا مدتها از نمازخواندن گریزان بود، زیرا فکر میکرد باید آن را دقیق، بیاشتباه و در زمان مشخص انجام دهد. وقتی خانواده نگاه خود را عوض کردند و به او اجازه دادند در کنارشان نماز بخواند، اشتباه کند، بخندد و گاهی فقط تماشا کند، علاقه او بیشتر شد. هدف این نبود که کودک به سرعت کامل شود، بلکه این بود که تجربهای گرم و راحت برای او ساخته شود.
نقش تجربه معنوی کودک در این میان بسیار مهم است. روانشناسان کودک معتقدند که کودکان در سالهای نخست زندگی معنویت را بیشتر از طریق احساس امنیت، محبت، آرامش و ارتباط با والدین تجربه میکنند تا مفاهیم پیچیده. وقتی کودک فضای خانه را سرشار از احترام، مهربانی و صمیمیت میبیند، اولین بذر ایمان در او کاشته میشود. برای او معنویت یعنی همان احساسی که از چهره آرام والدین در لحظه دعا یا هنگام خدمت به دیگران میگیرد. این تجربههای اولیه، پایههایی هستند که بعدها مفاهیم عمیقتر بر روی آنها ساخته میشوند.
آموزش غیرمستقیم در تربیت دینی، یکی از روشهایی است که هم در سنت اسلامی توصیه شده و هم در یافتههای تربیتی امروز بازتاب دارد. آموزش غیرمستقیم یعنی فراهم کردن شرایط برای اینکه کودک خودش مسیر را کشف کند. این نوع آموزش با جملههای مستقیم و دستوری متفاوت است. برای مثال اگر والدین هنگام خوردن غذا شکرگزاری کنند، یا وقتی مشکلی پیش میآید ابتدا از خدا کمک بخواهند، کودک به شکل طبیعی با این رفتار آشنا میشود. نیازی نیست هر بار با او درباره اهمیت شکر یا دعا سخن گفته شود. همین مشاهدههای کوچک و تکرارشونده، شخصیت دینی او را شکل میدهد.
در برخی خانوادهها دیده میشود که والدین تلاش میکنند کودک را به هر شکل ممکن پای عبادت بنشانند. این تلاش هرچند از نگرانی و دلسوزی میآید، اما ممکن است نتیجه عکس بدهد. یکی از پدرها در صحبت با مبلغ گفت که در کودکی مجبور بود هر روز صبح زود همراه خانواده نماز بخواند و این تجربه باعث شده سالها بعد نسبت به عبادت احساس سنگینی و اجبار داشته باشد. اکنون که خودش فرزند دارد، سعی میکند همان اشتباه را تکرار نکند. به جای اجبار، راههایی مانند آرامتر کردن زمان صبح، اجازه دادن به کودک برای نشستن کنار والدین، یا حتی فقط شنیدن صدای نماز را انتخاب کرده است. همین آزادی عمل باعث شده کودک به تدریج از روی علاقه و کنجکاوی نزدیک شود.
نقش الگوها در تربیت دینی کودکان جایگاهی کلیدی دارد. کودکان بیشتر از هر آموزش مستقیم، از رفتار والدین و محیطی که در آن زندگی میکنند تأثیر میپذیرند. اگر والدین با آرامش، احترام و صداقت رفتار کنند، همین رفتار برای کودک تبدیل به الگوی معنوی میشود. گاهی لازم نیست والدین برای کودک درباره راستگویی سخنرانی کنند، کافی است کودک ببیند والدین در موقعیتهای دشوار هم راست میگویند. همین مشاهدهها در ذهن کودک میماند و رفتار آینده او را جهت میدهد. در فرهنگ اسلامی نیز همواره گفته شده که رفتار والدین اولین و مهمترین درس برای فرزند است.
در سوی دیگر ماجرا، برخی اشتباهات رایج والدین میتواند مسیر تربیت دینی را دشوار کند. یکی از این اشتباهها تبدیل دین به مجموعهای از قوانین سخت و خطا ناپذیر است. کودک نیاز دارد اشتباه کند، بپرسد، بازی کند و کمکم یاد بگیرد. اگر والدین نسبت به کوچکترین خطای او سنگین واکنش نشان دهند، احتمال زیاد کودک احساس گناه یا ترس پیدا میکند. ترس هرگز پایهای مناسب برای ایمان نیست. اشتباه رایج دیگر این است که والدین تلاش کنند کودک در سنین پایین همه چیز را بفهمد. اما کودکان در مراحل مختلف رشد، تواناییهای متفاوتی دارند و نمیتوان از آنها انتظار درک کامل مفاهیم پیچیده را داشت.
گاهی والدین دچار مقایسه میشوند و رفتار فرزندشان را با فرزندان دیگر مقایسه میکنند. جملاتی مانند چرا مثل فلانی نیستی یا ببین بچههای دیگر چقدر خوب عبادت میکنند، میتواند به تدریج حس ناتوانی و دلزدگی ایجاد کند. این نوع مقایسهها نهتنها کمکی نمیکند بلکه فاصله کودک از معنویت را بیشتر میکند.
نکته مهم دیگر این است که برخی والدین دین را فقط در قالب عبادات معرفی میکنند، در حالی که بخش مهمی از دین در رفتارهای روزمره، اخلاق و نوع تعامل با دیگران جلوه میکند. وقتی کودک ببیند والدین با هم مهرباناند، با اطرافیان کمکرسان و با دیگران صادق، این رفتارها برای او معنای دین را روشن میکند. گاهی یک رفتار ساده مانند بخشیدن اسباببازی اضافه، یا کمک به یک دوست در مدرسه بیش از چندین توضیح دینی اثرگذار است.
در خانههایی که معنویت در قالب تجربههای ساده و روزمره حضور دارد، کودک کمکم ایمان را نه به عنوان وظیفه بلکه به عنوان بخشی از زندگی میبیند. برای مثال اگر خانواده شبها چند دقیقه کنار هم بنشینند و درباره نعمتهای روز صحبت کنند، یا موقع سفر برای امنیت مسیر دعا کنند، این رفتارها در ذهن کودک تصویری آرام و قابلپذیرش از دین میسازد. این نوع تربیت دینی، وابسته به تکرار رفتارهای کوچک و مستمر است، نه به فشار یا سختگیری.
در گفتوگو با برخی خانوادههای موفق در این زمینه، نقطه مشترک دیگری نیز دیده میشود و آن ایجاد فرصت برای طرح سؤالهای کودک است. کودکان کنجکاوند و پرسشهای دشواری مطرح میکنند. برخی والدین از پاسخ دادن به این پرسشها نگران میشوند و ممکن است کودک را سرزنش کنند. اما واقعیت این است که سؤالپرسیدن نشانه رشد ذهنی و روحی کودک است. وقتی کودک احساس کند میتواند آزادانه بپرسد و پاسخی آرام و صادقانه میگیرد، پایه اعتماد و علاقه او به دین تقویت میشود.
در نهایت میتوان گفت تربیت دینی بدون اجبار، بیشتر از آنکه به بیان مداوم توصیهها نیاز داشته باشد، به صبر، محبت، الگو بودن و توجه به روحیات کودکان نیاز دارد. ایمان چیزی نیست که با عجله یا فشار شکل بگیرد. ایمان در دل کودک زمانی جوانه میزند که احساس امنیت، محبت و احترام کند و معنویت را نه به عنوان وظیفه، بلکه به عنوان راهی برای زیباتر زندگی کردن تجربه کند. این مسیر هرچند زمانبر است، اما ثمره آن نسلی خواهد بود که دین را با انتخاب و عشق میپذیرد، نه از سر ترس یا اجبار.
منبع: خبری آنلاین