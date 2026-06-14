باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز یکشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی، با اشاره به اصابت مستقیم موشک به ۱۶ مدرسه کشور، اظهار کرد: فاجعه میناب یکی از تلخترین این موارد بود، اما نهضت توسعه عدالت آموزشی حتی در سختترین شرایط جنگی نیز متوقف نشد.
وی به آمار شگفتانگیز مشارکت مردمی در امر مدرسهسازی اشاره کرد و افزود: میزان کمکهای خیرین از ۱۱ همت (۱۱ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۳، به بیش از ۲۸.۵ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است که نشاندهنده ظرفیت بینظیر مردمیسازی در نظام تعلیم و تربیت است.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز پنج همت توسط خیرین جذب شده است.
کاظمی با تبیین فعالیتهای فرهنگی در دوران جنگ، تصریح کرد: ماموریت اصلی ما در این ایام، پشتیبانی از «میدان» و «خیابان» بود لذا فعالیتهای پرورشی را در پنج عرصه و هشت محور، از جمله روایتگری جنگ و تبیین سیره رهبر معظم انقلاب، متمرکز کردیم تا هر کلاس درس به یک پایگاه فرهنگی برای بصیرتافزایی و آگاهیبخشی به دانشآموزان تبدیل شود.
وی با اشاره به شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب (قائد شهید امت)، از تغییر در تقویم امتحانات نهایی خبر داد و گفت: با توجه به برگزاری مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر ایشان و ضرورت فراهمسازی زمینه حضور گسترده دانشآموزان، معلمان و خانوادهها در این آیین ملی، امتحانات نهایی با یک هفته تاخیر، از ۲۱ خردادماه آغاز خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه دولت تا پای جان برای استمرار خدمترسانی ایستاده است، یادآورشد: حتی در شرایطی که شهرها زیر بمباران بود، نهضت مدرسهسازی با قوت ادامه یافت. امروز در خراسان جنوبی شاهد کلنگزنی و افتتاح پروژههای متعددی در مناطق مسکن مهر و روستاها هستیم که نشاندهنده عزم جدی مدیران استانی و کشوری برای رفع محرومیت آموزشی است.
وزیر آموزش و پرورش از تشکیل تیمهای ویژه برای بازنگری در محتوای آموزشی خبر داد و گفت: زندگی و مجاهدتهای «رهبر شهید»، فرماندهان مقاومت و شهدای مظلوم جنایت میناب، با روایتی دقیق و تبیینی، در کتابهای درسی دانشآموزان گنجانده میشود.
کاظمی با اشاره به حوادث سال ۱۴۰۴ و آغاز سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: وظیفه ما انتقال درست این وقایع تاریخی به نسل آینده است؛ لذا از ظرفیت کتابهای درسی و فعالیتهای فرهنگی و هنری برای تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان و معرفی الگوهای ایثار و شهادت استفاده حداکثری خواهد شد.
وی با اشاره به پیش بینی شکوه کمنظیر حضور مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر «قائد شهید امت»، تصریح کرد: ستادهای اسکان و استقبال در استانهای تهران، قم، مشهد و سمنان (به عنوان استان معین و بینراهی) تشکیل شده است لذا تمام ظرفیتهای رفاهی و آموزشی این وزارتخانه برای میزبانی از میلیونها زائر و مجاور بسیج شده است.
کاظمی با اشاره به برآوردهای اولیه، افزود: پیشبینی میشود بیش از ۱۵ میلیون نفر در تهران، ۱۲ میلیون نفر در مشهد و حدود ۱۰ میلیون نفر در قم در این آیینهای وداع شرکت کنند که این حجم از اشتیاق برای زیارت و وداع، در تاریخ بیسابقه و غیرقابل پیشبینی است.
وزیر آموزش و پرورش، فاجعه میناب را جنایتی هولناک و کمسابقه پس از جنگ جهانی دوم توصیف کرد و گفت: ستادی ویژه با ۸ محور و ۶ کارگروه در دولت برای پیگیری ابعاد این واقعه تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه جنایت مدرسه میناب که آگاهانه علیه دانشآموزان انجام شد، برای سرنگونی رژیم صهیونیستی و شکست آمریکای جنایتکار کافی است تأکید کرد: خون مظلومانه رهبر شهید، مردم بیدفاع و فرماندهان شهید، ضامن سقوط رژیم غاصب خواهد بود و انتقام این تجاوزات قطعاً از رژیم متجاوز آمریکا گرفته میشود.
کاظمی با بیان اینکه دولت چهاردهم حتی زیر بمباران موشکی نیز لحظهای در خدمترسانی به مردم درنگ نکرده است، عنوان کرد: تلاش کردیم در کنار پشتیبانی از جبهه و جنگ، جریان آموزش و مدرسهسازی را با قوت پیش ببریم لذا ایجاد مجتمعهای آموزشی استاندارد در مناطق محروم و شهرکهای جدید، گواهی بر این مدعاست که خدمت به مردم در صدر اولویتهای نظام قرار دارد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هیچ جایگزینی برای آموزش حضوری وجود ندارد، گفت: علیرغم تصور برخی، تدریس در فضای مجازی برای معلمان به مراتب دشوارتر و پرزحمتتر از کلاسهای حضوری است.
کاظمی اظهار کرد: آموزش و پرورش در یک نبرد دشوار قرار دارد و همکاران ما برای استمرار جریان یادگیری، سختیهای بسیاری را متحمل شدهاند.
وی با اشاره به برنامهریزی این وزارتخانه در ۶ محور اصلی، تصریح کرد: برای جلوگیری از توقف آموزش، سه سناریوی عملیاتی اجرا شد؛ نخست تمرکز بر شبکه شاد به عنوان مدرسه مجازی، دوم راهاندازی مدرسه تلویزیونی ایران با همکاری رسانه ملی برای دانشآموزان فاقد تجهیزات هوشمند و در نهایت تولید و توزیع درسنامههای آموزشی به صورت چهرهبهچهره برای مناطق فاقد پوشش شبکهای بود
وی افزود: اگرچه تعطیلی آموزش حضوری آسیبهای جدی به همراه دارد، اما تلاش شد با ارتباط مستمر معلمان و اولیا، فضای آرامی برای خانوادهها ایجاد شود با این حال، به دلیل چالشهای متعدد و ملاحظات موجود، امکان برگزاری کلاسها به صورت حضوری در مقطع فعلی مهیا نشد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین از مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کاهش استرس دانشآموزان خبر داد و گفت: با هدف اجرای عدالت و کاهش فشار بر داوطلبان، اقداماتی نظیر «مثبت کردن تأثیر معدل در پایه یازدهم» و «کاهش تعداد دروس امتحانات نهایی» به همراه طرحهای ترمیم معدل در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.
وی در ابتدای این دیدار، از تلاشهای استاندار خراسان جنوبی، به عنوان یکی از مدیران سختکوش و سرآمد کشور و همچنین مسئولان ادارهکل آموزش و پرورش استان قدردانی کرد و حضور حجتالاسلام والمسلمین عبادی را مایه برکت و پشتوانهای بزرگ برای مجموعه دولت چهاردهم در این استان دانست