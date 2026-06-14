باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه امروز (یکشنبه ۲۴ خرداد) در چهارمین و آخرین دیدار خود در هفته نخست این رقابت‌ها در سالن نیلسون نلسون شهر برزیلیا به مصاف بلژیک رفت و سه بر دو نتیجه را واگذار کرد.

در ست نخست این دیدار تیم ایران به رغم نمایشی امیدوار کننده مقابل بلژیک ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کرد، اما در ست دوم ملی پوشان ایران از همان ابتدای اقتدار خود را به رخ حریف کشیدند به گونه‌ای که چهار بر یک پیش افتادند و برتری ایران تا امتیاز ۱۲ با اختلاف کمتری هم ادامه داشت، اما در نهایت ست دوم نیز ۲۵ بر ۲۲ به سود شیاطین اروپا به پایان رسید تا بلژیک در ست شماری دو بر صفر پیش بیافتد.

ست سوم این دیدار حساس بسیار پایاپای و نزدیک پیش رفت و ملی پوشان ایران در نهایت ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند تا نتیجه یکی از ست‌های واگذار شده را جبران کنند و شاگردان پیاتزا در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۱۷ فاتح میدان شدند تا کسب یک امتیاز دو تیم در این مسابقه قطعی شود.

تیم ایران در ست حساس پنجم ۱۵ بر ۱۲ نتیجه را واگذار کرد تا در نهایت سه بر دو مغلوب حریف شود و با یک برد و چهار امتیاز به کار خود در در هفته نخست لیگ ملت‌ها پایان دهد.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ابتدای این مسابقه از ترکیب مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، علی‌حاجی‌پور، عرشیا به‌نژاد، محمد ولی زاده، یوسف کاظمی و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) استفاده کرد. پوریا حسین خانزاده در ست سوم مصدوم به ناچار از زمین بازی خارج شد.

عمران کوکجیلی، امیرمحمد گل‌زاده، علی حق‌پرست، مبین نصری، امیرحسین اسفندیار، سید عیسی ناصری و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ایران در این مسابقه بودند.

امیرمحمدگلزاده و آرمین قلیچ‌نیازی دو بازیکن جوان تیم ملی کشورمان که همراه تیم در برزیلیا حضور دارند، در دیدار مقابل بلژیک همچون دو بازی قبلی تیم ایران استراحت و از روی سکوی تماشاگران مسابقه را تماشا کردند.

امانوئله زانینی سرمربی تیم ملی والیبال بلژیک نیز در ابتدای دیدار با ایران از ترکیب استین دولست، فره رگرس، ووت دِئِر، ساموئل فافکامپس، سِپِ روتی، پیری پرین و گوریک لنسوت استفاده کرد.

دیوید فرناندز از اسپانیا و آنخلا گرس از برزیل به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

تیم‌های شرکت کننده در هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهر‌های اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) به میدان می‌روند و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) می‌رود.