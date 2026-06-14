باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیرعباس حقیقی‌نیک، مدیر روابط عمومی حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با تشریح جزئیات برنامه‌های سوگواری دهه اول محرم در این آستان مقدس گفت: مراسم عزاداری از ابتدای دهه محرم همراه با اقامه نماز صبح و قرائت دعای عهد، روضه‌خوانی و عزاداری در دارالعباده حرم مطهر برگزار می‌شود.

او افزود: از ساعت ۵ تا ۷ صبح برنامه قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی و عزاداری در دارالعباده اجرا خواهد شد و از ۲۶ خرداد تا ۲ تیرماه نیز از ساعت ۷:۱۵ تا ۸:۱۵ صبح، حزب‌خوانی قرآن کریم، سخنرانی و روضه‌خوانی برگزار می‌شود.

حقیقی‌نیک ادامه داد: ویژه‌برنامه رادیو حرم از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۱۵ و نیز از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ پخش خواهد شد و پیش از اذان ظهر نیز تفسیر سوره فتح همراه با سخنرانی مذهبی در دارالعباده ارائه می‌شود که پس از آن، نماز ظهر و عصر و مراسم عزاداری تا ساعت ۱۳:۱۵ ادامه دارد.

مدیر روابط عمومی حرم شاهچراغ(ع) بیان کرد: عصرها از ساعت ۱۸:۴۰ تا ۱۹:۱۰ تفسیر سوره فتح در حرم مطهر حضرت سید میر محمد(ع) برگزار می‌شود و پس از نماز مغرب و عشاء نیز مراسم سخنرانی و عزاداری در شبستان امام خمینی(ره) تا ساعت ۲۱:۳۰ ادامه خواهد داشت.

او با اشاره به برنامه‌های ویژه تاسوعا و عاشورا گفت: مراسم صبح و ظهر این دو روز از ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰ در شبستان امام خمینی(ره) همراه با قرائت زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام، سخنرانی و عزاداری برگزار می‌شود.

حقیقی‌نیک در پایان از برگزاری ویژه‌برنامه «شیرخوارگان حسینی(ع)» در روز جمعه ۲۹ خرداد ساعت ۷ صبح در شبستان امام خمینی(ره) خبر داد و از عموم مردم برای حضور در این آیین‌های معنوی دعوت کرد.