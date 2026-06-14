علی حق‌پرست عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و بلژیک در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران عصر امروز (یکشنبه ۲۴ خرداد) در چهارمین و آخرین دیدار خود در هفته نخست لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف بلژیک رفت و سه بر دو مغلوب این تیم شد.

علی حق‌پرست با کسب ۲۷ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد و فره رگرس نیز با کسب ۲۴ امتیاز، بهترین بازیکن تیم بلژیک در این مسابقه بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۰۷ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۶۸ پوئن در حمله، ۱۰ امتیاز در دفاع، ۵ پوئن سرویس و ۲۴ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال بلژیک نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۰۵ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۳ امتیاز حمله، ۵ دفاع، ۶ پوئن سرویس و ۴۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، لیگ ملت های والیبال ، والیبال ، بلژیک
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