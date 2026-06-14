باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری اظهار داشت: ایستگاه هواشناسی کهورک با ثبت دمای ۵۰ درجه سلسیوس در رتبه نخست گرمترین نقاط کشور قرار گرفت که بیانگر تداوم استقرار توده هوای بسیار گرم در این منطقه است.
وی افزود: در همین مدت، دمای هوا در زابل نیز به ۴۸ درجه سلسیوس رسید و این شهر در میان گرمترین نقاط کشور قرار گرفت.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بررسی دادههای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان نشان میدهد امروز ۲۱ ایستگاه دمای بیش از ۴۰ درجه سلسیوس را تجربه کردهاند که از این تعداد، دمای ۱۱ ایستگاه از ۴۵ درجه سلسیوس نیز فراتر رفته است؛ موضوعی که بیانگر گستردگی و شدت گرمای هوا در سطح استان است.
حیدری تصریح کرد: دمای هوای زاهدان در گرمترین ساعات امروز به ۴۰ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش داشته است. همچنین وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت در زاهدان موجب کاهش دید افقی در محدوده فرودگاهی این شهر تا یک هزار متر شد.
وی افزود: در استان نیز بر اثر فعالیتهای همرفتی جو، بارشهای پراکنده رخ داد و در ایستگاه بارانسنجی سیرکان ۳.۵ میلیمتر بارندگی به ثبت رسید.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی و خروجی مدلهای هواشناسی گفت: تا روز چهارشنبه در نواحی مرکزی و شمالی استان، افزایش دما و ماندگاری گرمای هوا پیشبینی میشود.
حیدری با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و رعایت توصیههای ایمنی در روزهای گرم سال خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش محسوس دما، شهروندان از ترددهای غیرضروری در فضای باز، بهویژه در ساعات میانی روز تا بعدازظهر، خودداری کنند و در صورت ضرورت حضور در محیطهای باز، نسبت به مصرف کافی آب، استفاده از پوشش مناسب، پرهیز از قرار گرفتن طولانیمدت در معرض تابش مستقیم خورشید و رعایت نکات پیشگیری از گرمازدگی توجه ویژه داشته باشند.
منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان