ترامپ در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به بیروت گفت که به نتانیاهو هشدار داده و همزمان از احتمال امضای توافق با ایران ظرف چند ساعت آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ساعاتی پس از اینکه تلآویو پایتخت لبنان را هدف قرار داد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که با بنیامین نتانیاهو تماس گرفته و گفته است او «قضاوت درستی ندارد».
ترامپ به اکسیوس گفت: «چرا بیبی چنین حملهای انجام داد؟ من خیلی عصبانی شدم. به او اطلاع دادم. او هیچ قضاوت درستی ندارد. من این را به او گفتم.»
پس از حمله امروز رژیم صهیونیستی به حومه جنوبی بیروت، برخی کارشناسان ابراز نگرانی کردند که ممکن است امضای تفاهمنامه صلح لغو شده یا با چالش مواجه شود. با این حال، ترامپ گفت فکر میکند که توافق با ایران «ظرف دو یا سه ساعت دیگر» امضا شود.
او گفت که حمله امروز (رژیم) اسرائیل مراسم امضای تفاهمنامه را ساعتها به تعویق انداخته و قرار بود متن توافقنامه تا کنون امضا شود.
رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که قصد دارد از ایران بخواهد به حملات (رژیم) اسرائیل پاسخ ندهد.
ترامپ در ادامه به محاصره دریایی ایران اشاره کرد و گفت که اگر توافق امشب امضا شود «فورا» دستور لغو این محاصره را صادر خواهد کرد.
به گفته او، مراسم امضای تفاهمنامه فعلا به صورت ویدئوکنفرانس برگزار میشود و بعد از یک هفته، ممکن است مراسم امضای حضوری در اروپا برگزار شود.
منبع: الجزیره