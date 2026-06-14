فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) گفت: انتقام خون امام شهید هرگز فراموش نمی‌شود. ما منتظر کوچک‌ترین لغزشی از سوی دشمن متجاوز هستیم تا درسی فراموش‌نشدنی به آنها بدهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) در پیامی خطاب به ملت قهرمان ایران تاکید کرد: توان رزمی، دفاعی و قدرت موشکی، دریایی، پهپادی و پدافند هوایی ما پرقدرت‌تر از گذشته و تحت اوامر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی، ارتقا یافته و فرزندان ملت در نیرو‌های مسلح «دست به ماشه»، آماده شلیک به قلب دشمن هستند.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

ملت قهرمان ایران

مقاومت و بعثت دوباره شما، فصل نوینی را در تحولات بین‌الملل رقم زد و جمهوری اسلامی ایران را در قامت یک «قدرت جهانی اثرگذار» تثبیت کرد. فرزندان شما در نیرو‌های مسلح، به‌ویژه فرماندهان شهید که تربیت‌یافتگان اصیل مکتب امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای شهید بودند، از روز اول نهضت، بغض و عدوات با استکبار و صهیونیسم را جزئی جدانشدنی از ماهیت انقلاب اسلامی می‌دانستند و می‌دانند.

اتفاقات یک سال اخیر، از جنگ ۱۲ روزه تا «جنگ رمضان»، علیرغم خسارت‌های سنگین و داغِ جانسوزِ شهادت امام شهید، فرماندهان و مردم بی‌گناه، یک فرصت بزرگ برای «تسویه حساب تاریخی» با جنایتکاران فراهم کرد؛ نیرو‌های مسلح به پشتوانه‌ی مردم و با عنایت الهی بر سر آنها آوردند آنچه لایقشان بود.

اینک مقتدرانه اعلام می‌داریم: توان رزمی، دفاعی و قدرت موشکی، دریایی، پهپادی و پدافند هوایی ما پرقدرت‌تر از گذشته و تحت اوامر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی، ارتقا یافته و فرزندان ملت در نیرو‌های مسلح «دست به ماشه»، آماده شلیک به قلب دشمن هستند.

آرمان مقدس فتح قدس و انتقام خون امام شهید هرگز فراموش نخواهد شد؛ ما منتظر کوچک‌ترین لغزشی از سوی دشمن متجاوز هستیم تا درسی فراموش‌نشدنی و پایان‌بخش به آنها بدهیم؛ و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم.

برچسب ها: قرارگاه خاتم الانبیاء ، دشمن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
سردار در غیرت شما و همکاران شما شکی نداریم
امان از دیپلماسی و دیپلمات
۳
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
توافق شد
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
سردار جان
انتقام ازقاتلان امام شهید ودیگر شهدارا به اینده نسپارید بخدا ازاین مداکره چیزی نصبیب ملت نخواهد شد
۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
سردار اجازه ندهید ترامپ برای ما تعیین کند که از برادرانمان دفاع کنیم یا نه
۳
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
تادایران بمب اتم ساخت نکند رنگ آرامش نمیبیند
۳
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا حدودا ۶۰۰ تا اف ۳۵ داره
حالا گیرم ۱۰ تاشم زدید. فایده ای نداره
بزنید شرایان انرژی را قطع کنید
شرکت های آمریکایی را بزنید
دریانوردی برای آمریکایی ها را سخت کنید هرجای دنیا دستتون رسید کشتی هاشون را بزنید
۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۲:۵۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
سردار حقوق نیروهای مسلح رانگاه کن واقعا خجالت آوره
۱۳
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
ما ملت ایران دست بازوی شما را میبوسیم ایکاش مسئولین ومذاکره کننده گان واقای پزشکیان هم همینطوری قوی بودن وهمه چی را از دریچه مذاکره با یه مشت وحشی روسیاه کودک خوار نمیدیدند
۱۴
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
یه مدت رجز می‌خونید
بعد ۴ تا موشک میزنید
سریع هم می‌رید مذاکره
همون همیشگی
۱۱
۳۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
قلب دشمن را هدف قرار بدهید طوری بزنید بازدارنده باشد باید آمادگی کامل هم داشته باشیم احتمالا نقشه داشته باشند دوباره حملات را شروع بکنند
۱۳
۲۰
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Belgium
ناشناس
۲۱:۵۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
بالاخره انتقام میگیرین یا منتظر تجاوزین؟
۱۱
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
لغزش دشمن با حمله به لبنان ونقض آتش بس در حین مذاکرات به تثبیت رسید حالا نوبت شماست مرد باش به حرفهای خودت که گفتی عمل کن
۸
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
محمد حسین
۲۱:۱۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
سلام. وقت بخیر
این سردار بزرگ عکس پر ابهت داره،پس چرا این عکس؟
لطفا یک عکس پرابهت از این سردار ایرانی بزارید.
۱۳
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
آقای سردار لطفا جنگ و از ایران دور کنید ...تا مردم ضرر دست به ماشه شدن شمار رو ندن خواهشن ...میخواین بجنگین و از لبنان حمایت کنین هواپیما هست برین لبنان ...آخه چطوری می تونید در برابر هواپیما ها و موشکهای اسراییل دفاع کنین ..فقط مردم در تیرس هستن و ضرر میکنن از لحاظ جانی و مالی
۱۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
احسنت بر شما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
خدا حافظتان باشد
۶
۹
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۱۲
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