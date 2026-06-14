باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء (ص) در پیامی خطاب به ملت قهرمان ایران تاکید کرد: توان رزمی، دفاعی و قدرت موشکی، دریایی، پهپادی و پدافند هوایی ما پرقدرتتر از گذشته و تحت اوامر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای مدظلهالعالی، ارتقا یافته و فرزندان ملت در نیروهای مسلح «دست به ماشه»، آماده شلیک به قلب دشمن هستند.
متن کامل پیام به شرح زیر است:
ملت قهرمان ایران
مقاومت و بعثت دوباره شما، فصل نوینی را در تحولات بینالملل رقم زد و جمهوری اسلامی ایران را در قامت یک «قدرت جهانی اثرگذار» تثبیت کرد. فرزندان شما در نیروهای مسلح، بهویژه فرماندهان شهید که تربیتیافتگان اصیل مکتب امام خمینی (ره) و امام خامنهای شهید بودند، از روز اول نهضت، بغض و عدوات با استکبار و صهیونیسم را جزئی جدانشدنی از ماهیت انقلاب اسلامی میدانستند و میدانند.
اتفاقات یک سال اخیر، از جنگ ۱۲ روزه تا «جنگ رمضان»، علیرغم خسارتهای سنگین و داغِ جانسوزِ شهادت امام شهید، فرماندهان و مردم بیگناه، یک فرصت بزرگ برای «تسویه حساب تاریخی» با جنایتکاران فراهم کرد؛ نیروهای مسلح به پشتوانهی مردم و با عنایت الهی بر سر آنها آوردند آنچه لایقشان بود.
اینک مقتدرانه اعلام میداریم: توان رزمی، دفاعی و قدرت موشکی، دریایی، پهپادی و پدافند هوایی ما پرقدرتتر از گذشته و تحت اوامر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای مدظلهالعالی، ارتقا یافته و فرزندان ملت در نیروهای مسلح «دست به ماشه»، آماده شلیک به قلب دشمن هستند.
آرمان مقدس فتح قدس و انتقام خون امام شهید هرگز فراموش نخواهد شد؛ ما منتظر کوچکترین لغزشی از سوی دشمن متجاوز هستیم تا درسی فراموشنشدنی و پایانبخش به آنها بدهیم؛ و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم.