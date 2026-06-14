لیبروی تیم ملی والیبال گفت: مقابل بلژیک در چارچوب هفته نخست رقابت‌ها شروع خوبی نداشتیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا حضرت‌پور پس از دیدار ایران برابر بلژیک که سه بر دو به سود حریف شد، اظهار داشت: شرمنده مردم شدیم. خوب شروع نکردیم و در دو ست اول دیر به بازی برگشتیم. در واقع نتوانستیم از همان ابتدا تمرکز لازم را داشته باشیم و همین موضوع کار را برای ایران سخت کرد.

وی ادامه داد: در ست اول و دوم این فرصت را داشتیم که بازی را به سود خودمان تمام کنیم، اما از دست دادیم. بازی تا ست پنجم کشیده شد، ولی در نهایت نشد آن چیزی که می‌خواستیم و بازی را واگذار کردیم.

حضرت‌پور درباره شرایط تیم افزود: هفته سختی پیش رو داریم. اگر بخواهیم این‌طور ادامه دهیم واقعا کارمان سخت می‌شود. باید بهتر شویم و اشتباهات‌مان را کمتر کنیم. این بازی را می‌توانستیم سه بر صفر یا سه بر یک به نفع خودمان تمام کنیم، اما از فرصت‌ها استفاده نکردیم.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، لیگ ملت های والیبال ، والیبال ، محمدرضا حضرت پور ، بلژیک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بازیکنها از ترس دادن امتیاز ریسک نمی کنند بیشتر اعتماد شأن را ازدست میدهند نوع بازی باید از بلند زدن به کوتاه زدن تغییر و همچنین پشت خط زدن بیشتر استفاده شود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اگه از اول برای هر توپ میجنگیدین دیر نمیشد

همیشه چندامتیاز جلو هستین بازی رو ول میکنین بعد تاسف میخورین

با غیرت ایرانی بازی کنین متاسفانه در ورزش چند وقته پول جاش رو گرفته
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
حیف بیت المال که خرج شماها میشه فوتبال هم همینه
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