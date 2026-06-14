باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

با چراغ سبز به تل‌آویو امتیاز نمی‌گیرید + فیلم

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به غزه، تأکید کرد که آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان انجام آن را از دست داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی که در حساب شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد، نسبت به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی و نقش آمریکا در این روند واکنش نشان داد.

محمدباقر قالیباف با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه نوشت: «تجاوز صهیونیست‌ها به غزه بار دیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان انجام آن را از دست داده است.»

وی افزود: «آمریکا با چراغ سبز نشان دادن به رژیم صهیونیستی نمی‌تواند از یک سو زمینه ادامه جنایات را فراهم کند و از سوی دیگر به دنبال کسب امتیاز سیاسی باشد.»

رئیس مجلس همچنین تأکید کرد: «بازی پلیس بد و پلیس خوب که سال‌ها از سوی آمریکا و متحدانش دنبال شده، امروز دیگر کارایی خود را از دست داده و افکار عمومی منطقه و جهان نسبت به این رویکرد آگاه شده‌اند.»

مطالب مرتبط
با چراغ سبز به تل‌آویو امتیاز نمی‌گیرید + فیلم
young journalists club

فاکس‌نیوز: حملات تل‌آویو به لبنان برای خرابکاری در تفاهم‌نامه صلح احتمالی است 

با چراغ سبز به تل‌آویو امتیاز نمی‌گیرید + فیلم
young journalists club

ایهود باراک: هیچ یک از اهداف جنگ علیه ایران محقق نشد

با چراغ سبز به تل‌آویو امتیاز نمی‌گیرید + فیلم
young journalists club

لبنان: اسرائیل از مواد شیمیایی علیه مردم ما استفاده کرده است 

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم
۹۴۷

اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم
۸۱۳

صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم
۶۵۶

یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم
۵۵۷

شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم
۵۲۹

پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
باید اشغالگران از لبنان خارج شوند
۰
۰
پاسخ دادن