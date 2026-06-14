باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی که در حساب شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد، نسبت به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی و نقش آمریکا در این روند واکنش نشان داد.

محمدباقر قالیباف با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه نوشت: «تجاوز صهیونیست‌ها به غزه بار دیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان انجام آن را از دست داده است.»

وی افزود: «آمریکا با چراغ سبز نشان دادن به رژیم صهیونیستی نمی‌تواند از یک سو زمینه ادامه جنایات را فراهم کند و از سوی دیگر به دنبال کسب امتیاز سیاسی باشد.»

رئیس مجلس همچنین تأکید کرد: «بازی پلیس بد و پلیس خوب که سال‌ها از سوی آمریکا و متحدانش دنبال شده، امروز دیگر کارایی خود را از دست داده و افکار عمومی منطقه و جهان نسبت به این رویکرد آگاه شده‌اند.»