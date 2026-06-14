مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل آستانه تا سیاه‌بیشه، آزادراه تهران ـ پردیس محدوده تونل شماره یک و محور قدیم تهران ـ بومهن محدوده جاجرود، ترافیک سنگین وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری  - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران ـ کرج در محدوده شهرک مدرس تا پلانه شهید کلانتری سنگین است.

وی افزود: همچنین در آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده فیروزبهار نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور اظهار کرد: در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل آستانه تا سیاه‌بیشه، آزادراه تهران ـ پردیس محدوده تونل شماره یک و محور قدیم تهران ـ بومهن محدوده جاجرود، ترافیک سنگین وجود دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: تردد روان در محورهای هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت (رفت و برگشت) برقرار است و محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

وی همچنین درباره انسداد محور کرج ـ چالوس گفت: به‌منظور اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای، محور قدیم کرج ـ چالوس (رفت و برگشت) حدفاصل کرج تا شهرستانک از روز یکشنبه ۲۴ خردادماه تا پایان روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۴ مسدود خواهد بود و تردد از محور جایگزین آزادراه تهران ـ شمال انجام می‌شود.

 

برچسب ها: ترافیک ، حمل‌ونقل
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