خدمات بانک ملی ایران پس از بروز اختلال موقت در بخشی از زیرساخت‌های مشترک شبکه بانکی، مجدداً برقرار شده و هم‌اکنون در دسترس مشتریان قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خدمات این بانک شامل خدمات مبتنی بر کارت، حساب، انتقال وجه، پایا، خدمات دستگاه‌های خودپرداز (ATM)، پایانه‌های فروش (POS) و سایر تراکنش‌های بانکی فعال بوده و مشتریان می‌توانند بدون محدودیت از این خدمات استفاده کنند.

همچنین شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور آمادگی کامل برای ارائه تمامی خدمات بانکی به مشتریان را دارند و خدمت‌رسانی در تمامی شعب طبق روال عادی در حال انجام است.

گفتنی است کارشناسان فنی بانک ملی ایران به صورت مستمر وضعیت سامانه‌ها را پایش کرده و اقدامات لازم برای حفظ پایداری و کیفیت خدمات را دنبال می‌کنند.

بر اساس این گزارش، سرویس کارت‌به‌کارت در سامانه «بام» بانک ملی ایران فعال شده و مشتریان می‌توانند از این خدمت استفاده کنند. همچنین سایر خدمات این سامانه نیز به‌زودی به طور کامل در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: خدمات بانکی ، بانک ملی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
سلام، بانک ملی اصلأ جوابگو نیستند، کارت بعضی ها کار میکنه و برای خیلی ها کار نمیکنه، وقتی خرید کردم امشب و کارت کشیدم ، مجدد نوشت خطای ناشناخته، بدبختی اینجاست همه پولم رو تو بانک ملی گذاشتم، مادرم بیماره باید دارو بخرم، روی غرض کردن هم ندارم، تو رو به قرآن کاری کنید، حتی نتونستم نان بخرم، صبح شعبه هم رفتم که پول رو انتقال بدم بانک دیگه،گفتن سیستم قطع هستش، الان ما باید چکار کنیم!!؟؟ بدجور گیر کردیم، ما آبرو داریم، روی غرض کردن نداریم، چرا اینجوری شد، چیکار کنم!؟؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
چرا دروغ میگید ؟
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
دروغ نگید
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
قطع هنوز
۲
۴
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