باشگاه خبرنگاران جوان - خدمات این بانک شامل خدمات مبتنی بر کارت، حساب، انتقال وجه، پایا، خدمات دستگاه‌های خودپرداز (ATM)، پایانه‌های فروش (POS) و سایر تراکنش‌های بانکی فعال بوده و مشتریان می‌توانند بدون محدودیت از این خدمات استفاده کنند.

همچنین شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور آمادگی کامل برای ارائه تمامی خدمات بانکی به مشتریان را دارند و خدمت‌رسانی در تمامی شعب طبق روال عادی در حال انجام است.

گفتنی است کارشناسان فنی بانک ملی ایران به صورت مستمر وضعیت سامانه‌ها را پایش کرده و اقدامات لازم برای حفظ پایداری و کیفیت خدمات را دنبال می‌کنند.

بر اساس این گزارش، سرویس کارت‌به‌کارت در سامانه «بام» بانک ملی ایران فعال شده و مشتریان می‌توانند از این خدمت استفاده کنند. همچنین سایر خدمات این سامانه نیز به‌زودی به طور کامل در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت.