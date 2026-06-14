مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:طی دو روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان، رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقت دور از انتظار نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در مناطقی از شمال غرب کشور و ارتفاعات البرز رگبار باران و رعدوبرق را شاهد هستیم .

وی افزود: امشب در نیمه شمالی استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز، در بعضی از ساعت‌ها به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد گاهی گرد و خاک را شاهد هستیم.

او بیان کرد:این شرایط فردا (دوشنبه) در برخی مناطق شمال غرب، شمال شرق و استان‌های ساحلی دریای خزر تداوم خواهد داشت.

وی افزود: همچنین طی دو روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان، رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقت دور از انتظار نیست.

او گفت:امشب در برخی مناطق شرق، جنوب، جنوب شرق، غرب و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز، در بعضی از ساعت ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

او گفت: طی سه روز آینده خلیج فارس، دریای عمان و دوشنبه دریای خزر مواج است.

وی افزود: امشب آسمان تهران صاف در بعدازظهر همراه با افزایش باد، گاهی افزایش باد شدید و گرد و خاک است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۴ و حداقل دمای آن به ۲۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.