باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه انصاری اظهار داشت: اوزان و اندازهشناسی در ایران پیشینهای بیش از یک قرن دارد و ایرانیان از گذشته به اهمیت اوزان، مقیاسها و دقت در اندازهگیری توجه داشتهاند.
وی افزود: در قرآن کریم و بسیاری از احادیث نیز بر قسط، عدل، رعایت اندازه و پرهیز از کمفروشی تأکید شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه هرگونه خطای اندازهگیری میتواند تبعات انسانی، اقتصادی و فناورانه سنگینی به همراه داشته باشد، تصریح کرد: نمونههایی مانند غرق شدن کشتیها به دلیل خطای موقعیتیابی و شکست مأموریتهای فضایی به علت ناسازگاری واحدها، اهمیت دقت در اندازهگیری را نشان میدهد. از این رو، سرمایهگذاری در این حوزه بازدهی اقتصادی قابل توجهی دارد.
وی مرکز ملی اندازهشناسی را نهادی مهم در تدوین استانداردها و تضمین قابلیت ردیابی اندازهگیریها دانست و عضویت ایران در سازمانهای بینالمللی از جمله دفتر بینالمللی اوزان و مقیاسها (BIPM) و سازمان بینالمللی اندازهشناسی قانونی (OIML) را از نقاط قوت کشور برشمرد.
انصاری در ادامه خاطرنشان کرد: ایران باید به مرجع کاربردی اندازهشناسی در منطقه غرب آسیا تبدیل شود. ما از این ظرفیت برخورداریم و آزمایشهای کالیبراسیون بسیار مطلوبی در کشور انجام میشود که میتوان آنها را بیش از پیش تقویت کرد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تحقق سیاستهای کلیدی این حوزه گفت: توسعه مراکز اندازهشناسی، مشارکت فعالتر درعرصه بینالمللی، تعامل گستردهتر با BIPM و سازمانهای منطقهای و همچنین عضویت در OIML و ثبت CMCها میتواند قابلیت ردیابی اندازهشناختی کشور را تسهیل کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین بر لزوم ایجاد پایگاه ملی دادههای اندازهشناسی تأکید کرد و افزود: در این پایگاه، کالیبراسیونها باید بهصورت آنلاین انجام و گواهیهای دیجیتال و سامانههای رهگیری اندازهگیری بهعنوان زیرساخت ملی طراحی و پیادهسازی شوند.
وی در پایان، راهاندازی رشته دانشگاهی اندازهشناسی را برای افزایش توان علمی و تخصصی کشور ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد: سیاستگذاریهای جدید سازمان ملی استاندارد در حوزه اوزان، مقیاسها و اندازهشناسی بتواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در میان کشورهای پیشرو ارتقا دهد و کشور را به یک مرجع معتبر منطقهای تبدیل کند.
منبع: سازمان ملی استاندارد