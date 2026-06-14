مدیر روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک گفت: با پیگیری‌های انجام شده و تلاش گروه فنی، در حال حاضر، خدمات پایه مبتنی بر کارت هر چهار بانک، شامل خرید، انتقال وجه و مانده‌گیری فعال شد و به حالت عادی برگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل آریانی مدیر روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک گفت: با پیگیری‌های انجام شده و تلاش گروه فنی، در حال حاضر، خدمات پایه مبتنی بر کارت هر چهار بانک، شامل خرید، انتقال وجه و مانده‌گیری فعال شد و به حالت عادی برگشت.

همچنین سقف انتقال پایا در داخل شعبه به میزان ۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت و علاوه بر آن،  سقف تراکنش‌های روزانه انتقال کارتی از مبدا این بانک‌ها تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده که مشتریان میتوانند این انتقال را طی یک روز در ۱۰ تراکنش ۱۵۰ میلیون ریالی انجام دهند.

برچسب ها: بانک مرکزی ، حمله سایبری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
بخدا اختلال حل نشده چرا الکی میگید؟😡😡😡
۰
۲
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Germany
علی
۱۱:۴۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
به دروغ گفتن عادت کردن.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
چرا چرت میگی، هنوز درست نشده
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
چرا دروغ میگید؟
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
این خبر نوشته ۲۴ خرداد ساعت ۲۱ ، الان ساعت ۴ صبح هست و روز ۲۶ خرداد ، من هنوز نمیتونم با کارت بانک ملی تراکنشی انجام بدم
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
به نام خدا
مشکل بانک ملی هنوز حل نشده است دروغگویی کار زشتی است والسلام
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۰۱:۴۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
لعنت خدا بر دروغگو
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
یاری
۲۲:۲۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
سلام بنده از بانگ صادرات کارت خوان دارم ۱۴۰۵/۳/۲۳ کارت کشیده شده ولی تا حالا به حساب نیامده
۰
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۱:۱۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
لعنت بر هر چی ماله کش دروغگووو
۱
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۱:۱۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
چرا اینقدر دروغپردازی میکنید !!! هنوز هیچ انتقال وجهی نمیشه انجام داد
۰
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
عارف باغچه سرایی
۱۹:۰۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
چرا دوست دارید مردم رو اذیت کنید ،هیچ خدماتی توی بانک و تو فزای مجازی انجام نمیشود تنها راهکاری که بانک ارایه میدهد میگه میتونید با دستگاه atmروزانه تا 150میلیون اونم هر دفعه 15میلیون جابجا کنید
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
لیلاعباسی
۱۶:۵۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
احتمالا ماله شما رفع شد خبری از رفع اختلال نیست
۱
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
صاعدی
۱۵:۰۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
متاسفم امروز هم نتونستم از داخل
شعبه بانک ملی پول جابجا کنم همراه بانک هم فقط میزنه خطایی رخ داده ول کنید الکی حرف زدن
۴
۳۵
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Iran (Islamic Republic of)
نیما
۱۲:۲۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
چرا خبر دروغ پخش میکنید برای آرام کردم مردم و جمع کردن سو مدیریت بانک‌ها.هنوز برنامه ها و اپلیکیشن ها درست کار نمیکنن و خیلی از جابجایی هارو نمیشه انجام داد. خجالت بکشید از خبر هاتون
۳
۴۸
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Iran (Islamic Republic of)
Ale
۱۱:۵۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
همش دروغ دروغ بسه بابا کجا رفع شده ۳ روزه پول نون نداریم
۲
۵۱
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Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۴:۰۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
دروست نشده وقت کارت حساب جاری فعال است
۱۲۳
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