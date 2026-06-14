باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل آریانی مدیر روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک گفت: با پیگیریهای انجام شده و تلاش گروه فنی، در حال حاضر، خدمات پایه مبتنی بر کارت هر چهار بانک، شامل خرید، انتقال وجه و ماندهگیری فعال شد و به حالت عادی برگشت.
همچنین سقف انتقال پایا در داخل شعبه به میزان ۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت و علاوه بر آن، سقف تراکنشهای روزانه انتقال کارتی از مبدا این بانکها تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده که مشتریان میتوانند این انتقال را طی یک روز در ۱۰ تراکنش ۱۵۰ میلیون ریالی انجام دهند.