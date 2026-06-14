رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و دولت تمام توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به کار خواهد بست.

باشگاه خبرنگاران جوان - همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست هم اندیشی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به شرایط کشور ناشی از جنگ تحمیلی گفت: بانک مرکزی تقویت ذخایر ارزی کشور را در هر شرایطی پیگیری میکند تا بتوانیم تامین ارز نیازهای کشور را انجام دهیم.
وی افزود: تامین ارز کالاهای اساسی در شرایط جنگ و پساجنگ بدون مشکل انجام شد و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی در خصوص برنامههای بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم گفت: افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها و ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها، کنترل اضافه برداشت بانکها و برخورد با بانکهای ناتراز و هدایت اعتباری در دستور کار است تا همزمان با کنترل رشد نقدینگی و تورم، تامین مالی بخشهای اقتصادی نیز انجام شود.
همتی تصریح کرد: بانک مرکزی و شبکه بانکی همچنین برای حمایت از بنگاههای متاثر از سیاست ارزی جدید دولت عملکردی فراتر از بسته ۷۰۰ همتی مصوب داشت و از ۱۴ بهمن تا ۲۴ اردیبهشت بیش از یکهزار و ۷۶ همت تسهیلات به این بنگاهها پرداخت شد.
در این جلسه نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه نیز موضوعات و دغدغههای خود شامل نحوه تامین مالی اقتصاد، کنترل بازار ارز، واردات و صادرات کالاها و مسائل پولی و بانکی را مطرح کردند.
منبع: بانک مرکزی