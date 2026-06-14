باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - بهنام طالبی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، در نشست خبری رویداد ملی استارتآپی مبتنی بر هوش مصنوعی «نواتک» با بیان اینکه این رویداد با رویکردی مسئلهمحور طراحی شده است، اظهار کرد: هدف اصلی نواتک، تبدیل ایدههای برگزیده به کسبوکارهای نوآورانه و آماده سرمایهگذاری است.
وی با اشاره به تمرکز این رویداد بر نیازهای واقعی کشور افزود: نواتک در حوزههای فناوری مالی، سلامت، کشاورزی، گردشگری و امنیت مبتنی بر هوش مصنوعی برگزار شده و تلاش دارد راهکارهای عملی برای حل چالشهای این بخشها ارائه دهد.
طالبی با تشریح روند اجرایی این رویداد گفت: تیمهایی که مراحل ارزیابی فنی را با موفقیت پشت سر گذاشته و فرآیند تیمسازی را تکمیل کنند، وارد یک دوره فشرده توانمندسازی میشوند تا با هدایت منتورهای تخصصی، ایدههای خود را به نمونه اولیه محصول (MVP) تبدیل کنند.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف هدف از این فرآیند را کاهش ریسک سرمایهگذاری دانست و تصریح کرد: خروجی نهایی تیمها در رویداد «دمودی» که اوایل تیرماه برگزار میشود، ارائه خواهد شد تا زمینه جذب سرمایه و ورود تیمهای منتخب به بازار فراهم شود.
وی با اشاره به مشارکت دانشگاههای مختلف کشور در این رویداد اظهار کرد: تیمهایی از ۱۵ دانشگاه کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه تهران در این دوره حضور دارند.
طالبی تأکید کرد: نواتک تنها یک رقابت نیست و زیرساختهای فناوری، شبکه منتورینگ، خدمات تخصصی و ظرفیتهای سرمایهگذاری در اختیار تیمها قرار میگیرد تا امکان استقرار آنها در زیستبوم نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف فراهم شود.
وی با اشاره به آمار این دوره از رویداد گفت: حدود ۱۲۰۰ طرح در نواتک ثبت شد که پس از ارزیابیهای اولیه، نزدیک به ۲۰۰ طرح انتخاب شدند و در نهایت بیش از ۳۰ تیم به مرحله آمادگی برای جذب سرمایه رسیدند.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه چالش اصلی اکوسیستم نوآوری کشور کمبود سرمایه نیست، افزود: منابع و ابزارهای سرمایهگذاری در کشور وجود دارد، اما تعداد تیمهای توانمند و آماده جذب سرمایه محدود است و رویدادهایی مانند نواتک برای تقویت این حلقه شکل گرفتهاند.
وی همچنین با اشاره به پیشنهادهای جذاب کشورهای منطقه برای جذب نخبگان ایرانی اظهار کرد: حمایت از استعدادهای داخلی و ایجاد مسیر رشد برای آنها از اهداف اصلی نواتک است تا بتوان از ظرفیت نیروی انسانی متخصص در داخل کشور بهره گرفت.
در ادامه این نشست، مسعود زندوکیلی، مدیرعامل مجموعه فناور فناوا، با اشاره به روند برگزاری این رویداد گفت: برنامهریزی نواتک از یک سال گذشته آغاز شد و تاکنون حدود ۱۲۰۰ نفر در آن مشارکت کردهاند که پس از ارزیابیها، حدود ۲۰۰ ایده برگزیده و در نهایت نزدیک به ۴۰ تیم وارد مرحله توسعه محصول شدهاند.
وی ضعف در تیمسازی را یکی از چالشهای مهم زیستبوم نوآوری کشور دانست و افزود: برای رفع این چالش، بستر لازم برای شکلگیری تیمهای منسجم فراهم شد و زیرساختهای فنی مورد نیاز از جمله CPU، GPU و سرورهای پردازشی در اختیار تیمها قرار گرفت.
علی لطفی، دبیر رویداد نواتک نیز با اشاره به روند شکلگیری این رویداد اظهار کرد: نواتک از زمستان سال گذشته بهصورت آنلاین آغاز شد و نزدیک به ۱۲۰۰ نفر از سراسر کشور در آن ثبتنام کردند. پس از چند مرحله ارزیابی، ۴۰ تیم مجوز ورود به مرحله توسعه محصول را دریافت کردند که در حال حاضر ۳۳ تیم همچنان بهصورت فعال در حال توسعه محصولات خود هستند.
به گفته وی، تیمهای حاضر در این رویداد از ۱۲ استان کشور در حوزههایی همچون سلامت، کشاورزی، گردشگری، امنیت و فناوریهای دادهمحور فعالیت میکنند و قرار است در اختتامیه ۱۶ تیرماه، دستاوردهای خود را در حضور سرمایهگذاران و فعالان اکوسیستم فناوری ارائه کنند.
محمدباقر تبریزی، مدیرعامل مجموعه دانشبنیان کوئرا نیز با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: نوآوری نواتک در آن است که فرآیند رویداد تنها به حل مسئله محدود نشده و مسیر شکلگیری محصول و کسبوکار را نیز دنبال میکند.
وی افزود: حضور بیش از ۱۲۰۰ نفر از نقاط مختلف کشور برای راهاندازی کسبوکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، نشاندهنده امید و انگیزه بالای جوانان برای نقشآفرینی در آینده اقتصاد دانشبنیان کشور است.