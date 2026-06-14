باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - در آیین رونمایی از مجموعه چهارجلدی «آسمان‌دارها» شامل روایت‌هایی از سرداران شهید هوافضا در جنگ دوازده روزه، مهدی باقری فرزند شهید محمود باقری ضمن تشکر از نویسندگان این آثار، اظهار داشت: درود و رضوان الهی بر شهدایی که برای ایران اسلامی تولید قدرت کردند؛ در رأس آنها شهید امیرعلی حاجی‌زاده می‌درخشد و در کنار ایشان، دیگر شهدای بزرگوار این عرصه قرار دارند.

وی با تأکید بر نقش خانواده‌های شهدا افزود: بی‌انصافی است هر جا از مجاهدت و ایثار شهدا سخن گفته شود، اما از همراهی و صبوری همسران آنان یاد نشود. مادرم در طول ۳۸ سال زندگی مشترک با پدرم، سختی‌های فراوانی را تحمل کردند.

باقری در ادامه به دو خاطره از پدر شهیدش اشاره کرد و گفت: یک بار پدرم از اختلاف نظری با شهید حاجی‌زاده ناراحت بود، اما با این حال به من گفت «شهید حاجی‌زاده مرد کار‌های بزرگ است». در خاطره دیگر نیز پدرم که به حکم شهید سلیمانی مسئول فرماندهی موشکی جبهه مقاومت شده بود، به دیدار سید حسن نصرالله رفت و از ایشان درخواست شفاعت کرد که شهید نصرالله نیز انگشتری به نشانه رضایت به او هدیه داد.

وی در پایان با اشاره به پیشرفت‌های موشکی تصریح کرد: روزگاری برای یک موشک باید التماس می‌کردیم، اما الان به لطف خدا و زحمات بچه‌های هوافضا در اوج باندگی هستیم.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام نادری، معاون روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه، با بیان اینکه نسل جوان نیازمند آشنایی با اسطوره‌های معاصر است، گفت: فرماندهان و نخبگانی که توان دفاعی کشور را از نقطه صفر به جایگاهی رساندند که امروز در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی می‌کنیم.

وی با اشاره به ویژگی‌های شهدای هوافضا افزود: اخلاص، خستگی‌ناپذیری و آینده‌نگری از ویژگی‌های برجسته این شهیدان بود؛ آنان همیشه جلوتر از زمان خود حرکت می‌کردند. شهید حاج حسن طهرانی‌مقدم ابتدا مسیر خمپاره و توپخانه را دنبال کرد و با نگاه بلندمدت وارد عرصه موشکی شد.

نادری با بیان خاطره‌ای از نورانیت چهره شهید حاجی‌زاده پس از دیدار با رهبر معظم انقلاب، گفت: گاهی به شوخی به ایشان می‌گفتیم «سردار، نکند امروز خدمت حضرت آقا رسیده‌اید؟» چراکه شادابی معنوی در چهره‌شان کاملاً نمایان بود.

معاون روابط عمومی هوافضای سپاه همچنین با یادآوری وعده شهید داوود شیخیان درباره مقابله با اف-۳۵ افزود: در جنگ تحمیلی اخیر، رهگیری جنگنده‌های اف-۳۵ توسط سامانه‌های پدافندی سپاه به اقدام جاری تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که در مواردی این هواپیمای رادارگریز مجبور به ترک صحنه نبرد شد.

وی در پایان تأکید کرد: امروز به هزاران حاجی‌زاده نیاز داریم. خوشبختانه با حضور سردار سرتیپ سید مجید موسوی، روند تربیت نسل‌های آینده فرماندهان هوافضا با شتاب بیشتری دنبال می‌شود.

گفتنی است، در بخش پایانی این مراسم، از مجموعه چهارجلدی «آسمان‌دارها» با حضور محمدمهدی دادمان (رئیس حوزه هنری)، فائضه غفار حدادی (معاون روابط عمومی هوافضای سپاه) و محمد توکلی (مدیرعامل مؤسسه روایت سوره) رونمایی و از نویسندگان نویسندگان مجموعه «آسمان‌دارها» تقدیر شد.