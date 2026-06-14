گمرک ایران امکان ثبت سفارش واردات خودروی سواری متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور که در قانون بودجه امسال نیز درج شده را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گمرک ایران بخشنامه ثبت سفارش واردات خودروی سواری شخصی متعلق به ایرانیان خارج از کشور را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

این بخشنامه بر اساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت و با توجه به تمدید این موضوع در ماده ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ مصوب ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ هیأت وزیران به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.

گفتنی است ثبت سفارش واردات خودرو از سوی ایرانیان مقیم خارج در قانون بودجه ۱۴۰۴ آمده بود که در قانون بودجه سال جاری هم تمدید شده و استمرار خواهد یافت.

مطابق ماده مذکور در آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، هر ایرانی مقیم خارج از کشور فقط یک خودرو در سال بدون نیاز به تعیین منشأ ارزی می‌تواند وارد کشور کند.

متن ماده ۹۲ ضوابط بودجه ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

ماده ۹۲- به استناد ردیف درآمدی ذی‌ربط جدول شماره ۵ قانون، واردات خودروی سواری شخصی توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت به تشخیص وزارت امور خارجه) برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۵ یک خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار و بدون نیاز به شناسایی منشاء ارز مجاز است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: گمرک ایران ، واردات خودرو
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