براساس اعلام شرکت آبفای قم، جریان آب در روز دوشنبه در محدوده بلوار پیامبر اعظم(ع) دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان --شرکت آب و فاضلاب استان قم اعلام کرد: به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، جریان آب فردا دوشنبه، مورخ ۲۵ خرداد ماه در محدوده مناطق زیر دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد:

بلوار پیامبر اعظم، مسجد مقدس جمکران و بلوار انتظار، خیابان‌های مخابرات، پنج امام زاده، خیابان مثله، خیابان موعود، خیابان نجف زاده به همراه تمامی فرعی‌های منشعب، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰

همشهریان گرامی؛ به منظور جلوگیری از بروز خسارات احتمالی، لطفا از خاموش بودن پمپ‌های آب، در زمان تعمیرات فوق، اطمینان حاصل فرمایید.

تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی‌های عزیز در شهر‌ها و روستا‌های استان است.