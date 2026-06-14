باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- ساناز حسین‌مرد، مدیر و مؤسس مجتمع فرهنگی و صنایع‌دستی باغ ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برگزاری همایش و نمایشگاه «از تجربه تا توسعه» گفت: این رویداد با هدف توانمندسازی بانوان کارآفرین، هنرمندان، تولیدکنندگان خانگی و صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک طراحی شده و تلاش دارد زمینه معرفی توانمندی‌ها، توسعه بازار و ایجاد ارتباطات حرفه‌ای میان فعالان این حوزه را فراهم کند.

وی افزود: بسیاری از کسب‌وکار‌های موفق از یک تجربه شخصی، مهارت تخصصی یا ایده‌ای کوچک شکل گرفته‌اند، اما آنچه مسیر رشد و ماندگاری آنها را هموار می‌کند، تنها سرمایه مالی نیست؛ بلکه بهره‌گیری از تجربیات دیگران، ایجاد شبکه‌های ارتباطی مؤثر و دسترسی به فرصت‌های جدید توسعه است.

مدیر و مؤسس مجتمع فرهنگی و صنایع‌دستی باغ ایران با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف این همایش ایجاد بستری برای تعامل و شبکه‌سازی میان فعالان اقتصادی و فرهنگی است، اظهار کرد: شرکت‌کنندگان در این رویداد ضمن معرفی محصولات، خدمات و دستاورد‌های خود، فرصت خواهند داشت با دیگر کارآفرینان، صاحبان کسب‌وکار و مخاطبان هدف ارتباط مستقیم برقرار کرده و زمینه همکاری‌های جدید را فراهم کنند.

حسین‌مرد ادامه داد: توسعه شبکه‌های حرفه‌ای، آشنایی با ظرفیت‌های بازار، تبادل تجربه‌های موفق و ایجاد فرصت‌های تازه برای رشد کسب‌وکار‌ها از مهم‌ترین دستاورد‌های مورد انتظار این همایش و نمایشگاه است. همچنین تلاش شده است فضایی تخصصی برای ارائه مشاوره، انتقال دانش و معرفی راهکار‌های توسعه کسب‌وکار در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گیرد.

وی با تأکید بر نقش بانوان در حوزه کارآفرینی، صنایع‌دستی و تولیدات خلاقانه گفت: حمایت از تولید داخلی، تقویت فرهنگ کارآفرینی و ایجاد فرصت برای دیده‌شدن ظرفیت‌های ارزشمند بانوان از دیگر اهداف برگزاری این رویداد است. بسیاری از این کسب‌وکار‌ها دارای توانمندی‌های قابل توجهی هستند که با ایجاد ارتباطات مؤثر و دسترسی به بازار‌های جدید می‌توانند مسیر توسعه خود را با سرعت بیشتری طی کنند.

مدیر و مؤسس مجتمع فرهنگی و صنایع‌دستی باغ ایران خاطرنشان کرد: «از تجربه تا توسعه» تنها یک نمایشگاه برای عرضه محصولات نیست، بلکه بستری برای شکل‌گیری ارتباطات پایدار، توسعه همکاری‌های حرفه‌ای، افزایش تعاملات اقتصادی و فرهنگی و تبدیل تجربه‌های ارزشمند امروز به فرصت‌های توسعه فرداست.