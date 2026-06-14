باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ نبیاله قاسمی با اشاره به تداوم برخورد مأموران دریابانی کیش با صید غیرمجاز در آبهای خلیج فارس اظهار کرد: طی یک ماه گذشته، مأموران فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش همزمان با اجرای ماموریتهای ویژه صیانت از مرزهای آبی حوزه استحفاظی در شرایط جنگی، در راستای صیانت از منابع دریایی و حفظ ذخایر ارزشمند آبزیان نیز اقدامات مؤثری را در حوزه مقابله با متخلفان صید و صیادی به اجرا گذاشتند.
وی با اشاره به توقیف ۴۶ شناور صیادی غیرمجاز، دستگیری ۶۳ نفر از متخلفان صید غیرمجاز و نیز جمع آوری بیش از ۵۳ هزار متر تور ماهی غیرمجاز از صیادان متخلف بر تداوم برخورد قاطع با هرگونه صید غیرمجاز در آبهای جزیره کیش تاکید کرد.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش افزود: مأموران دریابانی کیش با اشراف اطلاعاتی و حضور میدانی مستمر، بهطور جدی با هرگونه تخلف در حوزه دریا برخورد میکنند.
وی با تأکید بر اینکه خط قرمز پلیس، قانونشکنی و آسیب به منابع ملی است، اظهار کرد: مأموران دریابانی با آمادگی کامل، شبانهروز در حال پایش و کنترل پهنه آبی جزیره کیش هستند و با هرگونه فعالیت غیرمجاز در این عرصه بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهند کرد.
سرهنگ قاسمی از عموم صیادان و بومیان جزیره کیش درخواست کرد که در صورت مشاهده هر گونه تخلف در دریا، مراتب را بلافاصله به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.