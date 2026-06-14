باشگاه خبرنگاران جوان -محمد جواد زارع بیدکی گفت: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی و با هماهنگی مقام قضایی، تیمی از نیروهای مجرب انتظامی موفق شدند متهم را در محدوده بلوار دانشگاه اشکذر شناسایی، زمینگیر و دستگیر کنند.
وی ادامه داد: در بازرسی از متهم یک قبضه کلت کمری به همراه سه فشنگ جنگی ۹ میلیمتری، چهار عدد پوکه، یک قبضه چاقوی ضامندار و مقداری مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.
این مسئول گفت: در ادامه تحقیقات و با صدور مجوز قضایی، مأموران از محل سکونت پدری متهم نیز بازرسی کردند که در نتیجه آن تعداد ۱۶ فشنگ جنگی ۹ میلیمتری و یک فشنگ مشقی کلاشینکف کشف شد.
زارع بیدکی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی خاطرنشان کرد: متهم تحت نظر قرار دارد و تحقیقات تکمیلی و اقدامات قانونی لازم برای شناسایی ابعاد مختلف پرونده در حال انجام است.
وی در پایان با تقدیر از هوشیاری شهروندان و تلاش نیروهای انتظامی بر استمرار برخورد قانونی با دارندگان و حملکنندگان غیرمجاز سلاح و مهمات تأکید کرد.
منبع: روابط عمومی دادگستری یزد