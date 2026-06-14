باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود تماس گرفت و درباره حصول توافق آتشبس با ایران و همچنین پایان دادن به جنگ اوکراین بحث کرد؛ این را یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین اعلام کرده است.
دستیار کرملین به خبرنگاران گفت: «این گفتگو بر وضعیت یادداشت تفاهمی که بین ایالات متحده و ایران در حال تهیه است، متمرکز بود. دونالد ترامپ گفت که توافق نزدیک است.»
اوشاکوف همچنین با اشاره به وضعیت نیروهای روسی در خاک کییف، گفت: «در مورد جنگ اوکراین، دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که توقف خصومتها حیاتی است.»
وی با اشاره به اجلاس کشورهای گروه هفت که این هفته برگزار میشود، افزود: «ترامپ گفت که آماده است با شرکای اروپایی و کییف، وارد گفتوگو شود».
اوشاکوف به خبرنگاران گفت که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان کاخ سفید به زودی سفر دیگری به روسیه خواهند داشت.
منبع: رویترز