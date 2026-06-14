بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه شرکت گاز استان قم آمده است: به اطلاع مشترکین گرامی میرساند، به منظور انجام عملیات مقاومسازی شبکههای گازرسانی، جریان گاز مشترکین ذیل در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰ قطع خواهد شد:
خیابان هفت تیر، کوچههای شماره ۲۰ تا ۴۲ خیابان هفت تیر، کوچه شماره ۳۱
با توجه به قطع گاز در این منطقه از مشترکین عزیز منطقه خواهشمند است ضمن حفظ شکیبایی از دستکاری تجهیزات گاز جدا خودداری کرده و از تماسهای غیر ضروری با مرکز امداد شرکت گاز خودداری فرمایند.