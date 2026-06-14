مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: تمامی پتروشیمی‌های عسلویه تا پایان خردادماه به مدار تولید بازمی‌گردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخاوت اسدی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه و آسیب به برخی از بخش‌های پالایشگاهی و پتروشیمی، عملیات آواربرداری و بازسازی با اولویت بالا آغاز شد که این فرایند با سرعت مطلوبی در حال پیشرفت است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه بخشی از ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها هم‌اکنون احیا شده است، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مابقی ظرفیت ازدست‌رفته پالایشگاهی نیز به‌صورت مرحله‌بندی شده تا پایان تابستان سال جاری به چرخه تولید بازخواهد گشت.

اسدی تصریح کرد: عملیات بازسازی در بخش پتروشیمی‌ها با شتاب بیشتری دنبال می‌شود؛ به‌طوری که هم‌اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد واحد‌های آسیب‌دیده به مدار تولید بازگشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ماه جاری، تمامی پتروشیمی‌های منطقه عملیاتی شده و به ظرفیت کامل تولید برسند.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار کرد: بازگشت واحد‌های شیرین‌سازی و دیگر بخش‌های عملیاتی نیز متناسب با زمان‌بندی دقیق فنی در حال انجام است تا خللی در زنجیره تولید محصولات استراتژیک منطقه ایجاد نشود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: پتروشیمی عسلویه ، منطقه ویژه اقتصادی
خبرهای مرتبط
گاز گرفتی ۵ نفر در پتروشیمی پردیس عسلویه
سامانه تصفیه پساب بهداشتی پتروشیمی مروارید عسلویه افتتاح شد
رآکتور عظیم پتروشیمی ساخت ایران در اراک آماده تحویل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha