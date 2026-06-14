تیم ملی فوتبال آلمان در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه پرگل ۷ - ۱ کوراسائو را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم ملی فوتبال آلمان در گروه E مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف کوراسائو رفت که با هدایت دیک ادووکات برای اولین بار به جام جهانی راه یافته است.

از نکات جالب این بازی حضور مانوئل نویر ۴۰ ساله بود که رکورد مسن‌ترین بازیکن تاریخ آلمان را از آن خود کرد.

در دقیقه ۶ فلیکس انمچا در محوطه جریمه با شوتی زیبا و دیدنی دروازه کوراسائو را باز کرد تا ژرمن‌ها پیش بیفتند.

در دقیقه ۲۱ شوت پای چپ جونینیو باکونا دروازه مانوئل نویر باتجربه را باز کرد تا کوراسائو به اولین گل خود در جام جهانی برسد.

پس از گل تساوی بازیکنان کوراسائو انگیزه بالایی برای حمله پیدا کردند 

در دقیقه ۳۸ نیکو اشلوتربک با ضربه سر دروازه کوراسائو را باز کرد.

کای هاورتز در دقیقه ۵+۴۵ از روی نقطه پنالتی دروازه را باز کرد تا ژرمن با پیروزی ۳ - ۱ در نیمه نخست به رختکن بروند.

در دقیقه ۴۶ جمال موسیالا دروازه را باز کرد تا آلمان به گل چهارمش برسد.

ناتانائیل براون در دقیقه ۶۸ گل پنجم تیمش را به ثبت رساند.

دنیز اونداو در دقیقه ۷۷ زننده گل ششم تیمش بود.

خط دفاعی کوراسائو در این بازی کاملا از هم پاشیده بود و در دقیقه ۸۷ کای هاورتز با ضربه‌ای چیپ دروازه را باز کرد آلمان به گل هفتمش برسد.

در پایان آلمان با نتیجه پرگل و مقتدرانه ۷ - ۱ به برتری رسید.

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برچسب ها: تیم ملی فوتبال آلمان ، جام جهانی
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