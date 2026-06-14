\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u063a\u0631\u0628 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062a\u0627 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u062b\u0627\u0646\u0648\u06cc \u0644\u063a\u0648 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u0627\u062a\u062e\u0627\u0630 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0646\u0648\u062a\u0627\u0645 (\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u06cc\u0647 \u0647\u0648\u0627\u0646\u0648\u0631\u062f\u06cc) \u0631\u0633\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u06cc