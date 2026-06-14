دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر قم با هشدار نسبت به تهدیدات مواد مخدر نوظهور، گفت: اتاق فکر دشمن در تولید مواد مخدر متنوع برای گمراهی جوانان، فعال است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین محمدی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم، در دومین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد استان، با تبیین سیاستهای کلان استانی، از حرکت جدی به سمت شعار «نه به دخانیات و نه به اعتیاد» خبر داد و بر ضرورت محتواسازی مناسب و جذاب برای گروهها و سنین مختلف جامعه تأکید کرد.
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر قم با هشدار نسبت به تهدیدات مواد نوظهور، گفت: امروز اتاق فکر دشمن در تولید و ساخت انواع مواد مخدر و دخانی با اشکال گوناگون، متنوع و متناسب با اقشار و گروههای مختلف جامعه، بیش از پیش در تلاش برای سودجویی از طریق گمراهی جوانان و نوجوانان است.
وی با اشاره به اینکه باید اقدامات مقابلهای و فرهنگی را همزمان برنامهریزی کنیم، از دستگاههای فرهنگی عضو کمیته خواست ضمن مشارکت فعال در برنامههای تولیدی با موضوع پیشگیری از اعتیاد، نسبت به آگاهسازی جوانان و نوجوانان از مضرات مصرف سیگار، مواد مخدر و توهمزا اقدام نمایند.
حجتالاسلام والمسلمین بنیادی نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت تغییر رویکردها در حوزه آموزش عمومی، اظهار داشت: ما نیازمند فرهنگسازی صحیح و بنیادین در خصوص پیشگیری جدی از گرایش جوانان و نوجوانان به مصرف دخانیات، بهویژه سیگار، در سطح استان و کشور هستیم.
وی افزود: رسانه، مخصوصاً صدا و سیما، با برخورداری از ظرفیت و پتانسیل بیبدیل و تعداد کثیر مخاطب در جامعه، قطعاً میتواند با برنامهسازی و تولید محتوای کارشناسیشده، در نهادینه کردن شعارهای پیشگیرانه و فرهنگسازی برای عدم گرایش به مصرف مواد دخانی و مخدر نقش بسزایی ایفا نماید.
محمدزاده، مدیرکل بهزیستی استان قم، نیز در این نشست، پیشگیری را راهبردیترین اقدام در کنترل آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: پیشگیری از استعمال دخانیات و مواد مخدر، کمهزینهترین و مؤثرترین راه برای صیانت از سلامت جامعه است که باید از کانون خانواده آغاز و در تمامی سطوح آموزشی تقویت شود.
در پایان این جلسه، مقرر گردید نقشه راه عملیاتی برای هفته مبارزه با مواد مخدر با تمرکز بر تولیدات رسانهای و محتواهای آموزشی متناسب با ذائقه نسل جوان تدوین و توسط دستگاههای عضو اجرایی گردد.
منبع:استانداری قم