باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «حسینیه معلی» از دوشنبه ۲۵ خردادماه همزمان با شب اول ماه محرم در ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه سه‌سیما و در ساعت ۱۲:۲۰ ظهر روز بعد تکرار آن پخش خواهد شد.

برنامه «حسینیه معلی» در فصل جدید برای اولین بار از حرم مطهر امام رضا (ع) ضبط و پخش می‌شود.

ذاکران در این فصل، سیدمجید بنی‌فاطمه، مهدی رسولی، سیدرضا نریمانی هستند. اجرا همچنان بر عهده نجمالدین شریعتی است. این برنامه از شب اول محرم (دوشنبه ۲۵ خرداد) روی آنتن شبکه سه می‌رود.

منبع: صدا و سیما