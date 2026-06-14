باشگاه خبرنگاران جوان - یاسم خانمحمدیان مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری ایلام گفت: آتش‌سوزی لیت‌انار کبیرکوه با همت نیرو‌های عضو ستاد بحران استان مستقر در منطقه مهار شد و پایش مستمر محل برای جلوگیری از شعله‌ور شدن سه باره آن ادامه دارد.

وی افزود: این آتش‌سوزی که در دو روز گذشته به دلیل وزش باد و وضعیت منطقه با سختی و چالش همراه بود، با کوشش مستمر نیرو‌های عضو ستاد مدیریت بحران، مردم محلی و همیاران طبیعت به طور کامل مهار شد.

وی با اعلام این که در این حادثه حدود ۲۰ هکتار از پهنه‌های منطقه دچار آتش‌سوزی شد، اظهار داشت: همه ظرفیت‌های عملیاتی و پشتیبانی استان از همان نخستین لحظه وقوع حادثه برای کنترل و جلوگیری از گسترش این آتش‌سوزی به کار گرفته شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام ادامه داد: با وجود مهار آتش‌سوزی، تعدادی از نیرو‌ها با استقرار در نقاط مختلف منطقه عملیات پایش، مراقبت و لکه‌گیری را تا صبح فردا انجام می‌دهند تا از هرگونه احتمال شعله‌ور شدن آتش جلوگیری کنند.

آتش‌سوزی در بلندی‌های کبیرکوه ظهر شنبه آغاز شد و تا اواخر وقت دیشب کوشش برای مهار آن ادامه داشت و سرانجام مهار شد، اما از صبح امروز به دلیل وزش باد و سقوط کنده‌های نیم‌سوز بار دیگر شعله‌ور شد.