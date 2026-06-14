باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داد که ممکن است هرگز هویت هزاران فلسطینی که زیر آوار‌های غزه مدفون شده‌اند، مشخص نشود؛ زیرا عملیات جست‌و‌جو و بازیابی پیکر‌ها همچنان با موانع جدی روبه‌رو است.

با وجود برقراری آتش‌بسی شکننده که از اوایل پاییز سال گذشته اجرا شده، عملیات امداد و بازیابی پیکر شهدا همچنان به کندی پیش می‌رود و گذشت زمان احتمال از بین رفتن شواهد لازم برای شناسایی شهدا را افزایش داده است.

پت گریفیثس، سخنگوی صلیب سرخ در بیت‌المقدس، گفت: «بدون تردید، با گذشت زمان شناسایی این پیکر‌ها دشوارتر خواهد شد. هرچه روند بیرون آوردن بقایای قربانیان از زیر آوار طولانی‌تر شود، تعیین هویت آنها نیز پیچیده‌تر می‌شود. اجسادی که برای مدت طولانی زیر آوار باقی می‌مانند، هنگام بازیابی ممکن است در مراحل پیشرفته تجزیه قرار داشته باشند یا حتی فقط بقایای اسکلت آنها باقی مانده باشد».

فلسطینیان ماه‌ها است که جست‌و‌جو در میان آوار را آغاز کرده‌اند. حجم آوار در سراسر باریکه حدود ۶۱ میلیون تُن تخمین زده می‌شود. مقام‌های بهداشتی غزه برآورد می‌کنند دست‌کم ۱۰ هزار نفر همچنان زیر آوار مدفون هستند، در حالی که برخی کارشناسان این رقم را تا ۱۴ هزار نفر نیز تخمین می‌زنند.

گاردین گزارش داد که گروه‌های امداد و نجات تا کنون برای بیرون کشیدن پیکر‌ها عمدتاً به ابزار‌های ابتدایی از جمله بیل، کلنگ، فرغون، شن‌کش و ابزار‌های دستی متکی بوده‌اند و در بسیاری موارد با دستان خالی کار کرده‌اند.

در این گزارش آمده است که درخواست‌های مکرر برای ورود بیل‌های مکانیکی و سایر تجهیزات با موافقت روبه‌رو نشده و رژیم صهیونیستی همچنان از ورود دستگاه‌های امدادی سنگین‌تر به باریکه جلوگیری می‌کند.

گریفیثس گفت: «گروه‌های جست‌و‌جو و بازیابی باید به تمام مناطقی که احتمال وجود بقایای انسانی در آنها می‌رود دسترسی داشته باشند. ما می‌دانیم که ورود بخش زیادی از ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز به غزه در حال حاضر تقریباً غیرممکن است. همچنان از طریق گفت‌و‌گو‌های مستقیم با مقام‌های ذی‌ربط خواستار اجازه ورود این تجهیزات به غزه هستیم».

صلیب سرخ هشدار داد که ادامه این تأخیر‌ها می‌تواند روند شناسایی قربانیان را با مشکل جدی مواجه کند؛ زیرا شرایط محیطی، جابه‌جایی بقایای پیکر‌ها و از بین رفتن وسایل شخصی ممکن است شواهد حیاتی برای پزشکی قانونی را از میان ببرد.

گریفیثس در پایان گفت: «ما ابعاد این مأموریت و اهمیت آن را به‌خوبی درک می‌کنیم. هزاران خانواده همچنان در جست‌وجوی پاسخ هستند. آنچه در معرض خطر قرار دارد، حق آنها برای آگاهی از سرنوشت عزیزانشان است.»

منبع: آناتولی